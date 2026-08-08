Filmul a fost ales în secţiunea Wavelengths, una dintre cele mai importante secţiuni dedicate cinemaului de autor din cadrul Toronto International Film Festival, precum şi în Main Slate, competiţia oficială a New York Film Festival.

„Mă bucur mult că acest film, realizat cu mult efort, ajunge la cele mai importante festivaluri din America de Nord. E un film turnat majoritar în Franţa, primul pe care l-am făcut în afara României, dar e mai degrabă un film românesc, în primul rând prin problematica abordată. Mă bucur pentru recunoaşterea muncii actriţei din rolul principal, Ana Dumitraşcu, aşa cum mă bucur şi pentru coproducătorul român, Avanpost, care a făcut mari eforturi pentru a face filmul, mai ales că acesta a fost respins la concursul Centrului Naţional al Cinematografiei", a menţionat regizorul Radu Jude."

„The Diary of a Chambermaid" (Jurnalul unei cameriste) este o producţie majoritar franceză realizată de SBS Productions, cu Saïd Ben Saïd în calitate de producător, şi Avanpost în calitate de coproducător minoritar român. Coproducătorii din partea României sunt Vlad Rădulescu şi Carmen Rizac.

Inspirat liber de romanul lui Octave Mirbeau, filmul propune o reinterpretare contemporană a poveştii, printr-o perspectivă care pune în dialog România şi Franţa, Estul şi Vestul, migraţia, munca domestică, inegalităţile sociale şi raporturile de putere din Europa de astăzi.

Filmul spune povestea Gianinei, care lucrează ca menajeră pentru o familie înstărită din Bordeaux. Se dedică total îngrijirii fiului angajatorilor ei, în timp ce fiica ei creşte departe de ea, în România. Crăciunul se apropie, iar Gianina speră să-şi poată revedea fetiţa.

„The Diary of a Chambermaid" (Le Journal d'une femme de chambre) a avut premiera mondială la Cannes 2026, în secţiunea Quinzaine des Cinéastes. Distribuţia include actori români şi internaţionali, printre care Ana Dumitraşcu, Sofia Drăgoman, Ilinca Manolache, Liliana Ghiţă, Marie Rivière, Mélanie Thierry şi Vincent Macaigne. Imaginea filmului este semnată de Marius Panduru, iar montajul de Cătălin Cristuţiu.

Când apare filmul în România

„Jurnalul unei cameriste" va intra în cinematografele din România începând cu 20 noiembrie, distribuit de Independenţa Film.Radu Jude s-a născut la Bucureşti, în 1977. A absolvit în 2003 Universitatea Media - Secţia Regie Film şi a lucrat ca asistent de regie pentru filme precum Amen (Costa Gavras) şi Moartea domnului Lăzărescu (Cristi Puiu).

A regizat mai multe scurtmetraje, printre care Lampa cu căciulă (2006) - cel mai premiat scurtmetraj românesc din toate timpurile, distinsă la Sundance, San Francisco, Los Angeles, Rotterdam, Trieste, Cottbus şi multe altele,Cea mai fericită fată din lume (2009), debutul său în lungmetraj, a fost selecţionat în programul ACID la Cannes şi premiat la Berlin, Sofia şi IndieLisboa.

Au urmat Toată lumea din familia noastră (2012), câştigător al premiului "Heart of Sarajevo", şi Aferim! (2015), premiat cu Ursul de Argint pentru cea mai bună regie la Berlinala. În 2021, Babardeală cu bucluc sau porno balamuc a câştigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin. Radu Jude a mai fost selectat şi în alte ediţii ale New York Film Festival, cu titluri precum "Dracula" şi "Kontinental '25".