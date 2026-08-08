Direcția Generală pentru Siguranța Coastei din Turcia a informat mai multe nave care se îndreptau către Novorossiisk, unul dintre principalele centre de export de petrol și cereale ale Rusiei, că în prezent nu eliberează autorizații de tranzit pentru astfel de curse sau că are nevoie de mai mult timp pentru a analiza solicitările de trecere prin strâmtoarea Dardanele, au declarat surse citate de Bloomberg.

Autoritățile turce nu au oferit nicio explicație pentru această măsură, mai adaugă publicația

Decizia limitează practic fluxul navelor comerciale către Marea Neagră, unde intensificarea atacurilor asupra vaselor, inclusiv asupra unor nave deținute de companii turcești, a determinat Ankara să solicite măsuri suplimentare pentru garantarea securității navigației.

Direcția Generală pentru Siguranța Coastei a redirecționat solicitările de comentarii către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de la Ankara. Instituția nu a răspuns solicitărilor transmise prin e-mail sau telefon în afara programului obișnuit de lucru.

La începutul acestei săptămâni, Ministerul turc de Externe a anunțat că mai mulți membri ai echipajelor, inclusiv cetățeni turci, au fost răniți în urma unor atacuri cu drone asupra a două nave deținute de companii din Turcia.

„Reiterăm apelul nostru către toți actorii relevanți, în special către părțile aflate în conflict, de a implementa de urgență măsuri concrete pentru a asigura siguranța navigației în Marea Neagră”, a transmis Ministerul de Externe într-un comunicat pe 4 august. Instituția a avertizat că escaladarea conflictului ar avea „consecințe negative pe multiple planuri”, inclusiv asupra securității alimentare.

O sursă a declarat că unor nave li s-a transmis că restricțiile se aplică și vaselor care se îndreaptă către Ucraina.

Măsura riscă să creeze o nouă problemă pentru comerțul mondial, într-un moment în care fluxurile de petrol sunt deja puternic perturbate de războiul din Iran și de reducerea volumelor de mărfuri transportate prin strâmtoarea Ormuz.

Intensificarea atacurilor rusești și ucrainene a alimentat îngrijorările privind aprovizionarea cu cereale din regiunea Mării Negre și a contribuit la creșterea prețurilor grâului, care au atins în iulie cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani.

În același timp, navele care se îndreptau către porturi din Bulgaria sau Turcia continuau să traverseze Dardanelele spre nord, potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim compilate de Bloomberg, la ora locală 13:00.