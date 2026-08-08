Multe plaje sunt arhipline, iar oamenii mărturisesc că tocmai asta le place să se distreze împreună.

În apă, pe unele porțiuni, turiștii stau umăr la umăr, iar pe plajă, șezlongurile sunt aproape lipite.

Femeie: „Ne regăsim bine ne place și suntem încântați”.

Și pentru că este cald, lada frigorifică a devenit un accesoriu nelipsit. Pe plaja din Mamaia aproape toate grupurile mai mari au una. Oamenii își iau la ei sucuri, bere, apă, fructe sau gustări.

Femeie: „Sandvișuri. Și porumb ce am cumpărat la copil și nu l-a mâncat. E foarte scump față de Spania unde locuiesc eu, în Benidorm."

Pe caniculă, lăzile frigorifice ținute la umbră mențin o vreme alimentele reci, însă după o oră-două temperatura din interior începe să crească.

Corespondent Pro TV: „Specialiștii spun că într-o ladă frigorifică ar trebui să fie maximum 4 grade Celsius. Noi măsurăm acum 20,7 grade, mult peste limita recomandată. La această temperatură, alimentele perisabile nu mai sunt păstrate în condiții de siguranță."

Medicii recomandă că în astfel de lăzi să fie păstrate în principal băuturile, dar dacă și acestea se încălzesc să nu fie consumate.

Anamaria Iancu, medic Boli Infecțioase: „Aceste lăzi frigorifice nu sunt frigidere active și ele nu pot păstra timp îndelungat o temperaturi optimă. Nu se recomandă transportul alimentelor perisabile, de tipul produselor lactate, ouălelor, diverse mezeluri deoarece prin depășirea temperaturii de 4 grade Celsius nu se întâmplă decât o multiplicare a agenților bacterieni."

Odată instalată toxiinfecția alimentară poate duce la deshidratare semnificativă.