Aparatul de zbor este „utilizat pe scară largă de forțele armate ucrainene”, transmite AFP, citat de Agerpres.

'În prezent, nu există indicii că ar fi fost vorba despre un incident deliberat', a adăugat ministerul într-un comunicat, pe baza unei analize preliminare a epavei găsite pe un câmp situat foarte aproape de granița cu România.2

O dronă a explodat în Bulgaria, aproape de granița cu România

O dronă a pătruns sâmbătă dimineaţă în spaţiul aerian bulgar venind dinspre nord şi a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, a anunţat prim-ministrul Rumen Radev într-o conferinţă de presă organizată după o şedinţă a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniştri, relatează agenţia bulgară BTA, citată de News.ro

Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineaţă, la ora 8:10 şi a avut loc în imediata vecinătate a fostului punct de control de frontieră Kardam dintre Bulgaria şi România (corespunzând vamei Negru Vodă în România - n.r.) şi la aproximativ 1.000 de metri de staţia de compresoare a Bulgariei de pe traseul gazoductului Trans-Balcan, a adăugat Radev.

Potrivit prim-ministrului, drona s-a prăbuşit pe un câmp de floarea-soarelui. Au fost luate măsuri, iar zona a fost izolată. Nu s-au înregistrat victime şi nici pagube la infrastructură, a mai precizat Radev.

„Zgomotul produs de dronă a fost detectat de Poliţia de Frontieră a României, urmat de o explozie puternică auzită de patrula de frontieră (bulgară) din General Toşevo, care este staţionată în zonă. Locul exploziei dronei a fost identificat imediat, iar echipe ale Poliţiei de Frontieră, Poliţiei Naţionale şi Ministerului Apărării se află în prezent la faţa locului pentru a determina tipul de dronă implicată”, a declarat Radev.

El a subliniat că drona în cauză nu fusese detectată nici în spaţiul aerian românesc, nici în cel bulgar. „De asemenea, nu am primit nicio informaţie de la Centrul de Operaţiuni Aeriene Combinate din Torrejon (Spania), care monitorizează spaţiul aerian din sudul Europei”, a adăugat Radev.

Mesajul transmis de MApN după incident

MApN a precizat că sistemele de supraveghere radar nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. Precizările oficialilor români vin după ce o dronă a explodat în țara vecină.

Ministerul Apărării a mai transmis că „în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei”.

Mesajul complet al MApN → AICI.