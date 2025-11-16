Cum să alegi rodia perfectă - mituri și adevăruri. Trucul pentru a recunoaște cele mai coapte și suculente fructe

Rodia atrage prin culoare și gust intens, dar nu toate fructele sunt la fel de bune. Câteva semne simple te pot ajuta să recunoști rodia perfect coaptă, plină de suc și aromă naturală.

Rodia este delicioasă și are numeroase proprietăți: conține antioxidanți și flavonoide esențiale pentru menținerea sănătății și încetinirea procesului de îmbătrânire celulară.

Pe lângă toate beneficiile sale, are un gust foarte proaspăt și poate fi consumată sub formă de suc proaspăt, fie în diverse preparate, inclusiv dulceața.

Cum se face dulceața de rodie – pași simpli

Dulceața de rodie este ideală atât pentru deserturi, cât și pentru a însoți preparate din carne roșie sau brânzeturi.

Pentru a prepara dulceață de rodie, taie fructele în jumătate, scoate semințele și adună aproximativ 870 g de semințe într-un bol. Spală un măr și, fără să-l cureți de coajă, taie-l în jumătate, scoate cotorul și taie-l în bucăți.

Pune semințele de rodie într-o oală mare, adaugă coaja rasă de la o lămâie și mărul tăiat.

Adaugă 500 g de zahăr, acoperă cu folie alimentară și lasă la macerat peste noapte. După perioada de repaus, adaugă 50 ml de suc de lămâie și fierbe la foc mic timp de aproximativ 40 de minute.

Pe măsură ce se formează spuma, îndepărteaz-o cu o spumieră. Ia oala de pe foc și pasează compoziția printr-o sită sau cu un blender vertical pentru a îndepărta semințele.

Colectează tot sucul obținut, toarnă-l înapoi în oală și fierbe-l la foc mic încă 50–60 de minute, amestecând des, până când dulceața începe să se îngroașe.

Verifică consistența prin testul farfurioarei: pune o linguriță de dulceață pe o farfurioară; dacă curge, mai trebuie fiartă, iar dacă rămâne fermă, este gata.

Toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate, lăsând un spațiu de aproximativ 1 cm de la gura borcanului. Închide ermetic și lasă să se răcească. Poți întoarce borcanele cu susul în jos sau le poți lăsa drepte — căldura va crea oricum vidul necesar pentru conservare îndelungată. Dulceața de rodie este gata.

Ingrediente necesare

Ingrediente pentru 600 g de dulceață:

• Rodiile – 1,5 kg (întregi)

• Mere Golden Delicious – 220 g

• Zahăr – 300 g

• Coaja de la 1 lămâie

• Suc de lămâie – 60 g

Beneficiile rodiei pentru sănătate

David Heber, medic și fondator al Centrului de Nutriție Umană de la UCLA, și Zhaoping Li, medic și șef al Diviziei de Nutriție Clinică din cadrul UCLA, au explicat varietatea de efecte pozitive pe care le are rodia asupra organismului.

„Rodia conține cel mai puternic polifenol antioxidant cunoscut”, a explicat dr. Heber. „După ce ajunge în intestin, acest polifenol este descompus în molecule mai mici care pătrund în sânge.”

Rodiile conțin elagitannine – polifenoli bioactivi, compuși chimici localizați în coajă și semințe, cu efect antiinflamator asupra celulelor din organism. Acești compuși pot fi consumați sub formă de suc, atunci când fructul întreg este presat, conform uclahealth.

Dr. Heber a explicat că, odată consumată, cea mai mare parte a rodiei ajunge în tractul gastrointestinal și apoi în colon, unde este fermentată în substanțe mai mici, numite urolitine. Acestea circulă prin corp și pot reduce inflamațiile, încetini procesul de îmbătrânire și preveni disfuncțiile cardiace.

Efectul rodiei asupra imunității și microbiomului intestinal

Intestinul uman găzduiește peste 100 de trilioane de bacterii, bune și rele. O alimentație bogată în fructe și legume contribuie la un microbiom intestinal sănătos.

Un studiu realizat în 2017 la UCLA a arătat că șoarecii hrăniți cu extract de rodie nu au dezvoltat boli inflamatorii intestinale în aceeași măsură ca cei din grupul de control.

„Compușii din rodie acționează împreună pentru a împiedica dezvoltarea bacteriilor dăunătoare”, a explicat dr. Heber.

Creșterea excesivă a bacteriilor nocive în intestin poate duce la afecțiuni precum boala inflamatorie intestinală, greață, vărsături, diaree și dureri abdominale.

Dr. Heber a subliniat că substanțele de apărare dezvoltate de plantă pentru a supraviețui în natură se transmit și în organismul uman, odată ce fructul este consumat.

Beneficii pentru piele

Dr. Li a făcut referire la un alt studiu în care femeile au băut suc de rodie timp de mai multe săptămâni.

„Am măsurat gradul de înroșire al pielii după expunerea la lumină UV. Lumina UV provoacă oxidare și inflamație la nivelul pielii. După 12 săptămâni, am constatat că persoanele care au consumat suc de rodie aveau nevoie de o doză mai mare de UV pentru a produce același nivel de oxidare, comparativ cu grupul placebo. Asta arată că ceea ce mănânci și bei ajunge, în cele din urmă, la nivelul pielii”, a adăugat dr. Heber.

Dr. Li a explicat că sucul de rodie acționează ca un „filtru solar intern”, protejând pielea din interior.

„Beneficiul pentru piele este doar o parte din efectul general. Studiul este o măsură funcțională a capacității antioxidante a întregului organism.”

Oxidarea pielii apare atunci când radicalii liberi depășesc capacitatea sistemului antioxidant al corpului, ceea ce duce la stres oxidativ, degradarea colagenului și afectarea celulelor pielii – factori care pot favoriza boli precum cancerul de piele.

Rodia și memoria

Pierderea memoriei poate apărea odată cu înaintarea în vârstă, ca urmare a proceselor oxidative din creier. Alimentele bogate în antioxidanți, precum rodiile, pot susține funcțiile cognitive.

Un studiu controlat cu placebo a arătat că fitonutrienții din sucul de rodie pot reduce stresul oxidativ asupra creierului și menține sănătatea cerebrală, sprijinind memoria.

„Am măsurat memoria pe termen scurt și lung la adulți de vârstă mijlocie și vârstnici”, a spus dr. Li. „Rezultatele au arătat că rodia ajută la păstrarea memoriei.”

Alte beneficii ale rodiei

Cercetătorii de la UCLA studiază rodiile de aproape 20 de ani. Printre beneficiile demonstrate se numără:

• susținerea sănătății inimii

• efect antiinflamator

• compuși anticancerigeni similari cu cei din broccoli

• susținerea sănătății urinare

• beneficii digestive

• creșterea rezistenței fizice

• efect antimicrobian împotriva bacteriilor care cauzează afecțiuni gingivale și halenă neplăcută

Rodiile pot fi benefice și pentru sănătatea bărbaților, datorită conținutului care favorizează producția de oxid nitric – substanță ce îmbunătățește circulația și poate ameliora disfuncția erectilă.

Oxidul nitric contribuie la dilatarea vaselor de sânge, facilitând circulația sângelui, oxigenului și a nutrienților în tot corpul.

Cum alegi rodia perfectă

Rodia, supranumită și „fructul vieții”, este una dintre cele mai sănătoase și aromate delicii ale toamnei. Însă, pentru a te bucura de gustul ei intens și de semințele pline de suc rubiniu, este esențial să știi cum să alegi rodia perfectă. De multe ori, aspectul poate fi înșelător, iar miturile legate de coacerea rodiei te pot face să alegi greșit. Iată câteva adevăruri și trucuri simple pentru a te asigura că fructul tău este în cea mai bună formă.

Primul pas este să observi culoarea și textura cojii. Un mit des întâlnit spune că rodia trebuie să fie complet roșie, însă adevărul este că nuanța poate varia de la roșu intens la portocaliu sau chiar maroniu, în funcție de soi. Ce contează cu adevărat este ca pielea să fie netedă, ușor lucioasă și fără pete moi. Rodia perfect coaptă are o coajă ușor întinsă, semn că interiorul este plin de suc.

Un alt truc este greutatea fructului. Ține rodia în mână – dacă ți se pare grea pentru dimensiunea ei, înseamnă că este suculentă și bine coaptă. Fructele ușoare sunt, de obicei, mai uscate în interior. În plus, ascultă rodia: dacă o lovești ușor cu degetul și scoate un sunet clar, metalic, ai găsit exemplarul perfect.

Evită rodii cu coaja crăpată, pentru că acestea pot fi prea coapte sau alterate. Alege-le mereu pe cele ferme, dense și cu o formă ușor neregulată – semn al presiunii interne date de boabele pline de suc.

