Cum cureți și gătești midiile acasă. Pașii simpli pentru un preparat delicios

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Midiile sunt delicioase, accesibile și se gătesc mult mai repede decât crezi. Dacă vrei să prepari o cină mediteraneană perfectă, ai nevoie doar de câteva ingrediente și de puțină atenție. 

autor
Mădălina Cristea

Midiile sunt printre cele mai ușor de pregătit fructe de mare, chiar dacă multe persoane cred că sunt greu de curățat sau complicate de gătit. În realitate, dacă alegi midii proaspete și urmezi câțiva pași simpli, poți face acasă un preparat gustos, aromat și foarte apropiat de cel servit în restaurante.

Cum alegi midiile proaspete din magazin

În multe țări din Europa, midiile sunt gătite frecvent în familie, mai ales în combinații simple, cu vin alb, usturoi, roșii sau unt. De fapt, secretul nu stă într-o rețetă complicată, ci mai ales în prospețimea ingredientelor și în timpul corect de preparare. Midiile se gătesc rapid și nu au nevoie de sosuri grele pentru a avea un gust bun. În plus, sunt apreciate și pentru faptul că au multe proteine, fier și omega-3. Din acest motiv, au devenit tot mai populare și în România, mai ales vara, când mulți preferă mâncăruri mai ușoare și rapide, potrivit Seafish.org.

Primul și cel mai important lucru este să alegi midii proaspete. Chiar dacă rețeta este foarte bună, midiile care nu sunt proaspete pot strica întreg preparatul. Atunci când le cumperi, uită-te mai întâi la cochilii. Midiile proaspete au cochiliile închise sau doar foarte puțin deschise. Dacă una dintre ele este larg deschisă și nu se închide atunci când o atingi ușor, cel mai probabil nu mai este bună pentru consum.

La fel de important este și mirosul. Midiile proaspete au un miros ușor de mare și apă sărată. Dacă simți un miros puternic sau neplăcut, mai bine nu le cumperi. Contează și felul în care sunt păstrate în magazin. De obicei, midiile trebuie ținute la rece, pe gheață. Nu este recomandat să alegi midii ținute în apă dulce sau în recipiente complet închise, pentru că ele trebuie să poată respira.

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În multe magazine, midiile sunt vândute în plase speciale. În acest caz, verifică data ambalării și încearcă să alegi produsele ambalate cât mai recent. Dacă vezi multe cochilii sparte sau midii deja deschise în pungă, este mai bine să alegi altă variantă. Și midiile congelate pot fi o soluție pentru cei care nu găsesc produse proaspete. Totuși, gustul și textura sunt diferite față de midiile gătite imediat după cumpărare.

Cum se curăță corect midiile înainte de gătire

Curățarea midiilor nu este deloc dificilă, însă trebuie făcută cu atenție. În cochilii se pot aduna nisip, alge sau diferite depuneri care pot schimba gustul preparatului. Primul pas este să le clătești bine sub jet de apă rece. Apa caldă nu este recomandată, deoarece midiile se pot deschide înainte să fie gătite.

După aceea, fiecare cochilie trebuie curățată ușor cu o perie de bucătărie sau cu partea mai abrazivă a unui burete curat. În felul acesta sunt îndepărtate impuritățile de pe exterior. Un alt lucru important este îndepărtarea fibrei care iese dintre cochilii, cunoscută drept „barba” midiilor. Aceasta se trage ușor spre exterior și, de cele mai multe ori, se desprinde fără probleme.

Unele persoane lasă midiile câteva minute în apă foarte rece înainte de gătire, pentru a elimina eventualele urme de nisip. Totuși, ele nu trebuie ținute prea mult în apă dulce, pentru că își pot pierde din gustul natural. Cel mai bine este ca midiile să fie curățate chiar înainte de preparare. Dacă le cureți cu multe ore înainte și le lași în frigider, există riscul să se usuce sau să nu mai fie la fel de proaspete.

Ce midii trebuie aruncate imediat

Nu toate midiile cumpărate trebuie puse la gătit. Unele pot fi deja deteriorate și este important să fie eliminate înainte de preparare. În primul rând, midiile cu cochilia spartă trebuie aruncate. O cochilie crăpată poate fi un semn că produsul nu mai este bun pentru consum. La fel de importante sunt și midiile care rămân deschise. Dacă atingi cochilia și aceasta nu se închide, înseamnă că midia nu mai este vie.

Și după fierbere trebuie făcută o verificare. Midiile care nu s-au deschis în timpul gătirii trebuie aruncate. În mod normal, cochilia se deschide repede atunci când sunt preparate corect. Mulți încearcă să le deschidă forțat și să le consume, însă acest lucru nu este recomandat. Midiile care rămân complet închise după gătire pot fi alterate. De asemenea, este bine să fii atent și la miros în timpul preparării. Dacă simți un miros foarte puternic sau neobișnuit, este mai sigur să nu consumi preparatul.

Cât timp se fierb midiile pentru a rămâne fragede

Una dintre cele mai frecvente greșeli atunci când gătești midii este să le lași prea mult pe foc. De fapt, ele au nevoie de foarte puțin timp pentru a fi gata, iar dacă sunt gătite excesiv își schimbă imediat textura și devin tari, cauciucate și greu de mestecat.

În general, midiile se gătesc între 5 și 7 minute, însă timpul poate varia puțin în funcție de cantitate și de intensitatea focului. De obicei, ele sunt gata în momentul în care cochiliile se deschid larg, lucru care se întâmplă rapid după ce lichidul începe să fiarbă și vasul este acoperit cu capac.

Mulți bucătari recomandă să agiți ușor oala în timpul preparării, pentru ca toate midiile să se gătească uniform și să se deschidă în același timp. În plus, nu este nevoie de foarte mult lichid, deoarece midiile își lasă propria zeamă în timpul gătirii, iar aceasta oferă un gust intens și aromat sosului. Dacă sunt ținute prea mult pe foc, midiile nu vor mai fi fragede și nu vor mai avea textura aceea suculentă care le face atât de apreciate.

Cum se gătesc midiile în vin alb și usturoi

Midiile în vin alb și usturoi sunt printre cele mai cunoscute și apreciate rețete cu fructe de mare. Preparatul este foarte popular în Franța, Belgia sau Italia, tocmai pentru că păstrează gustul natural al midiilor și nu îl acoperă cu sosuri grele. Pentru această rețetă ai nevoie de midii proaspete, usturoi, vin alb sec, unt sau ulei de măsline și puțin pătrunjel proaspăt. Totul se prepară rapid, iar ingredientele sunt simple.

Într-o oală mare, usturoiul se călește câteva secunde în unt sau ulei de măsline, fără să se ardă, pentru că poate deveni amar. Apoi se adaugă vinul alb și se lasă foarte puțin pe foc, cât să înceapă să își elibereze aroma. După aceea se pun midiile în vas, se acoperă cu capac și se lasă câteva minute la gătit, până când cochiliile se deschid. La final, multe persoane adaugă puțin unt pentru un gust mai cremos și presară pătrunjel proaspăt tocat pentru mai multă prospețime.

Sosul rezultat este aromat și merge foarte bine cu pâine prăjită, care poate fi înmuiată în zeama lăsată de midii, dar și cu cartofi prăjiți. Unii aleg să adauge și ceapă, șalotă sau puțin chilli pentru un gust mai intens, însă rețeta clasică rămâne una simplă, în care aroma midiilor este cea care se simte cel mai bine. Este important și tipul de vin folosit. De regulă, se recomandă un vin alb sec și de bună calitate, deoarece un vin foarte dulce poate schimba complet gustul preparatului.

Cum se gătesc midiile în sos roșu

Midiile în sos roșu au un gust mai intens și sunt preferate mai ales de cei care iubesc preparatele cu roșii, usturoi și condimente aromate. Pentru această rețetă se folosesc, de obicei, roșii tocate sau sos de roșii, usturoi, ulei de măsline și, în unele variante, puțin vin alb. Preparatul este simplu, însă foarte gustos atunci când ingredientele sunt bine alese.

Într-o tigaie mare se călește usturoiul, apoi se adaugă sosul de roșii și condimentele preferate. Sosul trebuie lăsat câteva minute pe foc, până scade ușor și aromele se combină. Midiile se adaugă abia la final și se gătesc doar până când cochiliile se deschid. Nu trebuie lăsate mult în sos, pentru că își pot pierde textura fragedă.

Mulți bucătari adaugă oregano, busuioc sau fulgi de chilli pentru un gust mai puternic. În Italia, acest preparat este servit deseori cu paste sau cu pâine crocantă, care completează foarte bine sosul aromat. Unele persoane aleg să adauge și puțin unt pentru un gust mai bogat, iar altele folosesc parmezan ras, chiar dacă multe rețete tradiționale evită combinația dintre brânză și fructele de mare. Midiile în sos roșu trebuie servite imediat după gătire, cât sunt încă fierbinți, fragede și suculente.

Cele mai frecvente greșeli când prepari midii

Una dintre cele mai mari greșeli este cumpărarea midiilor fără să verifici dacă sunt proaspete. Chiar dacă rețeta este bună, midiile care nu sunt proaspete pot schimba complet gustul preparatului și îl pot face neplăcut. O altă problemă des întâlnită este curățarea insuficientă. Dacă pe cochilii rămân nisip sau alte impurități, acestea se vor simți imediat în mâncare și pot strica textura sosului. Mulți oameni au tendința să gătească midiile prea mult, iar acesta este unul dintre principalele motive pentru care ies tari și fără gust. Midiile au nevoie de doar câteva minute pe foc pentru a rămâne fragede și suculente, scrie BBCGoodfood.com.

De asemenea, o cantitate prea mare de lichid poate afecta preparatul. Midiile își lasă deja propria zeamă în timpul gătirii, iar dacă se adaugă prea mult vin, apă sau sos, preparatul poate deveni prea diluat și își pierde din intensitate. O altă greșeală frecventă este folosirea prea multor condimente puternice. Aroma midiilor este delicată și poate fi acoperită foarte ușor, motiv pentru care cele mai apreciate rețete sunt, de obicei, cele simple. Contează și vasul în care sunt gătite. Dacă oala este prea mică, midiile nu au suficient spațiu să se deschidă uniform și să se gătească bine.

Ce condimente și ingrediente se potrivesc cel mai bine

Midiile au un gust delicat și ușor sărat, iar ingredientele folosite ar trebui să completeze aroma naturală, nu să o acopere. Printre cele mai folosite ingrediente se numără usturoiul, vinul alb, untul și pătrunjelul proaspăt. Aceste combinații apar în majoritatea rețetelor clasice europene și sunt apreciate tocmai pentru simplitatea lor. Midiile se potrivesc foarte bine și cu ceapă, șalotă, chilli, oregano sau cimbru, care adaugă mai multă aromă fără să domine gustul preparatului.

Pentru un plus de prospețime, multe persoane adaugă câteva picături de suc de lămâie chiar înainte de servire. De asemenea, midiile merg foarte bine și în sosuri pe bază de roșii, smântână pentru gătit sau lapte de cocos, mai ales în variantele inspirate din bucătăria asiatică. Ca garnitură, cele mai populare opțiuni rămân pâinea prăjită, cartofii prăjiți, pastele sau orezul simplu, deoarece absorb foarte bine sosul aromat lăsat de midii. În ceea ce privește băutura, vinul alb sec este considerat cea mai bună alegere, pentru că se potrivește foarte bine cu gustul fructelor de mare și completează preparatul fără să îl încarce.

Pot fi păstrate și reîncălzite?

Midiile sunt cele mai gustoase imediat după ce au fost gătite, însă pot fi păstrate pentru scurt timp și în frigider, dacă sunt depozitate corect. După ce se răcesc, ele trebuie puse într-un recipient închis ermetic și ținute la rece. În general, este recomandat să fie consumate în maximum una sau două zile. Nu este bine să fie lăsate mult timp la temperatura camerei, deoarece se pot altera rapid.

Atunci când sunt reîncălzite, focul trebuie să fie mic și timpul cât mai scurt. Dacă sunt ținute prea mult pe foc a doua oară, textura lor devine tare. Multe persoane aleg să scoată ulterior carnea din cochilii și să o folosească în paste, risotto sau salate, mai ales dacă le-au rămas midii după masă. Midiile crude nu ar trebui congelate dacă au stat deja mai multe zile în frigider. În schimb, preparatul gătit poate fi congelat pentru o perioadă scurtă, deși textura se poate modifica după decongelare.

Etichete: midii, retete, mancare,

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