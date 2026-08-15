De două ori pe lună, Thomas, angajat al unuia dintre cele mai mari grupuri aeronautice din Europa, urcă într-un avion și pleacă aproape oriunde în lume. Uneori călătorește în Europa, alteori în Asia sau America. Datorită muncii de la distanță, distanța nu mai reprezintă o problemă, iar singurele obstacole sunt fusul orar și, în perioadele aglomerate, numărul locurilor disponibile, relatează Corriere della Sera.

Thomas călătorește aproape întotdeauna la Business Class, uneori chiar la First Class, și plătește o fracțiune din prețul obișnuit. Recent, un zbor dus-întors până la Singapore l-a costat aproximativ 120 de euro, dintre care peste 70 de euro au reprezentat taxele aeroportuare. Un bilet comercial pentru aceeași rută poate ajunge la peste 10.000 de euro.

Beneficiul este disponibil angajaților și, în anumite condiții, familiilor acestora. La nivel mondial, aproximativ trei milioane de angajați și foști angajați ai companiilor aeriene beneficiază de astfel de facilități, iar alte milioane de rude pot primi reduceri.

Sistemul se bazează pe acorduri între companii și pe tarifele ZED (Zonal Employee Discount), care permit angajaților unei companii aeriene să călătorească cu alte companii partenere la prețuri mult reduse. Nu există însă o reducere standard: taxele și condițiile diferă în funcție de țară, companie și rută.

Bilet ieftin, dar fără garanția unui loc

Cea mai importantă diferență este între biletele „standby” și cele confirmate. Cu un bilet standby, angajatul plătește foarte puțin, dar nu are garantat un loc în avion. El poate urca doar dacă, după îmbarcarea tuturor pasagerilor plătitori și a celor cu prioritate, mai rămân locuri libere.

În unele cazuri, confirmarea locului vine cu doar 5-10 minute înainte de decolare. Astfel, angajații trebuie să fie pregătiți să-și schimbe destinația sau chiar să aștepte următorul zbor.

De exemplu, un zbor Milano-New York la Business Class poate costa un angajat aproximativ 286 de euro, față de circa 3.590 de euro pentru un pasager obișnuit. Un zbor München-Hong Kong poate ajunge la aproximativ 298 de euro, comparativ cu peste 5.500 de euro la tariful normal.

Pentru cei care acceptă incertitudinea, avantajele sunt considerabile: zboruri la prețuri foarte mici, posibilitatea unor upgrade-uri, reduceri la hoteluri și facilități pentru membrii familiei.

Unul dintre cele mai utilizate sisteme pentru aceste rezervări este MyIDTravel, platformă folosită de sute de companii aeriene din întreaga lume.

Totuși, călătoriile standby sunt mai dificile în perioadele aglomerate. Angajații trebuie să urmărească gradul de ocupare al avioanelor, să aibă variante de rezervă și să fie dispuși să-și schimbe planurile în ultimul moment.

„Nu cumperi pur și simplu un bilet: este un joc bazat pe disponibilitate, priorități și flexibilitate”, explică unul dintre beneficiari.

Iar pentru Thomas, incertitudinea este un compromis acceptabil: poate călători în jurul lumii cu doar 100-200 de euro.