Angiola II se afla în largul coastei localității Porto Cervo, pe populara insulă italiană Sardinia, cu 14 persoane la bord, când o defecțiune a motorului a provocat un incendiu, relatează New York Post.

Incendiul a transformat călătoria într-un coșmar

Incendiul a deteriorat etanșările navei, iar aceasta a început să ia apă, înclinându-se ulterior pe o parte.

Pasagerii au reușit să ajungă în siguranță și au fost salvați de ambarcațiuni aflate în apropiere, potrivit The Telegraph.

Imaginile video au surprins iahtul înclinat pe o parte.

Proprietarul, un om de afaceri italian a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost ultima persoană care a părăsit nava, potrivit publicației.

Iahtul s-a dus la fund în zona exclusivistă Costa Smeralda

Iahtul s-ar fi scufundat la o adâncime de aproximativ 7 metri, între insula L’Isola dei Cappuccini și Capo Ferro, în zona exclusivistă Costa Smeralda, cunoscută și sub numele de Coasta de Smarald, din Sardinia.

Nava va fi monitorizată până când o companie specializată în recuperări maritime o va scoate de pe fundul mării.

Iahtul poate găzdui, potrivit informațiilor disponibile, 10 persoane, fiind dotat cu cinci cabine și spații pentru cinci membri ai echipajului.