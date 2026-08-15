Pe fondul informaţiilor referitoare la existenţa unei întâlniri cu liderul PNL premierul Ilie Bolojan în contextul în care CCR discută luni sesizările privind legea ANI. Legea include prevederi care îl vizează pe liderul USR, primarul Timişoarei Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind incompatibilitatea.

”Preşedinta Curţii Constituţionale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm şi categoric orice speculatie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curtii in afara cadrului strict legal”, a transmis CCR sâmbătă.

Presa a relatat despre o întâlnire secretă a liderului PNL premierul Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu, preşedintele CCR, în biroul preşedintelui Senatului, liberalul Mircea Abrucean. Întâlnirea nu a fost anunţată oficial, iar comunicatul CCR de sâmbătă nu face nicio referire la ea.

Pe fondul informaţiilor privind această întâlnire, au existat speculaţii conform cărora o posibilă temă de discuţie a fost legea integrităţii, care a fost contestată de PNL-USR, dar şi de către preşedinteşe Nicuşor Dan.

Două prevederi din lege, introduse prin amendamente propuse de PSD şi de AUR, sunt contestate: cea privind aleşii locali cu decizie definitivă de incompatibilitate, situaţie în care se regăseşte Dominic Fritz, şi cea privind declaraţiiile de avere ale partenerelor demnitarilor.

Curtea Constituţională urmează să discute luni sesizările.