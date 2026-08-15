Potrivit acestuia, țara rămâne tot mai mult în urma restului lumii în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică, iar costurile provocate de sancțiuni continuă să crească.

Klepaci a atras atenția și asupra faptului că pierderile provocate de atacurile Forțelor Armate ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere și de gaze, portuare și logistice se transformă „într-o barieră macroeconomică semnificativă pentru creșterea economiei ruse”.

În același timp, el subliniază că atât Ucraina, cât și țările care o sprijină reușesc să facă față dificultăților economice.

„Pierdem atât competiția tehnologică, cât și pe cea economică la nivel mondial. Și, așa cum am spus deja, nu pierdem această competiție doar în fața Chinei și a SUA, ci, în anumite privințe, o pierdem și în fața Ucrainei. Economia Ucrainei este, evident, parțial distrusă, există o catastrofă demografică. Dar, repet, economia ucraineană, în ciuda tuturor lucrurilor, supraviețuiește.”

Potrivit estimărilor lui Andrei Klepaci, ritmul potențial de creștere a economiei ruse ar putea să nu depășească 1-1,5%, din cauza noilor sancțiuni și a atacurilor ucrainene. Toate acestea, în opinia sa, vor conduce inevitabil la o criză socială în țară, „atunci când nimeni nu se va aștepta în mod special la ea”.

În discursul său, Klepaci a făcut, de asemenea, paralele între situația actuală și Revoluția din Februarie 1917, precum și cu destrămarea Uniunii Sovietice.

„Cred că Rusia nu se va destrăma, dar sunt aproape sigur că vom ajunge la o criză socială”, a declarat el.

Ucraina atacă de câteva luni infrastructura petrolieră a Rusiei. Aceste atacuri au provocat deja o criză a carburanților în țară. În plus, Forțele Armate ale Ucrainei atacă în mod regulat centrele logistice ale companiei Wildberries. Pagubele totale provocate de aceste atacuri sunt estimate la sute de miliarde de ruble.

La sfârșitul lunii iulie, Uniunea Europeană a publicat listele celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni, care includ, printre altele, mai multe rafinării, precum și aproximativ o sută de bănci, inclusiv unele aparținând platformelor de comerț online.