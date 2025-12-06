Șalotă – mica ceapă aromată care îmbunătățește orice rețetă. Cum se folosește în bucătăria franceză

Șalota este o ceapă mică, cu aromă delicată și subtilă, foarte apreciată în bucătăria franceză. Folosită în sosuri, marinade sau preparate la tigaie, aceasta adaugă profunzime gusturilor și transformă chiar și rețetele simple în adevărate delicii.

Șalotele cresc în bulbi ca ceapa, dar sunt grupate ca usturoiul și sunt ușor de recunoscut după coaja subțire, roz-cupru, ca hârtia, și miezul alb cu nuanțe mov deschis. Pot fi mai rotunjite sau mai subțiri și alungite.

Ce este șalota

Șalota (Allium cepa, varietatea aggregatum) este o plantă cu aromă ușoară din familia amarilisului (Amaryllidaceae), cultivată pentru bulbii săi comestibili. Este o varietate de ceapă, probabil de origine asiatică, folosită ca ceapa obișnuită pentru a da gust mâncărurilor, în special cărnurilor și sosurilor. Bulbii, de formă unghiulară, au sub 5 cm lungime și au o aromă blândă. Frunzele plantei sunt uneori consumate verzi, conform Britannica.

Șalotele sunt plante perene, dar sunt deseori cultivate ca anuale. Frunzele sunt scurte, subțiri, cilindrice și goale în interior, iar florile sunt de obicei mov sau roșii și apar într-un umbel compact. Bulbii mici se formează în grupuri pe o bază comună, similar cu planta de usturoi. Șalotele se plantează de obicei la începutul primăverii și cresc în orice sol de grădină bun; bulbii se recoltează vara.

Beneficiile șalotelor pentru sănătate

Compușii organosulfurați și antioxidanții din șalote sunt asociați cu majoritatea beneficiilor lor pentru sănătate.

Bogate în antioxidanți

Antioxidanții sunt compuși care protejează celulele împotriva deteriorării provocate de radicalii liberi.

Un exces de radicali liberi poate duce la stres oxidativ, inflamație și afecțiuni cronice precum cancerul, bolile de inimă și diabetul.

Șalotele conțin compuși cu activitate antioxidantă, precum quercetina, kaempferolul și alicina.

Un studiu care a analizat activitatea antioxidantă a 11 soiuri populare de ceapă a arătat că șalotele aveau cele mai mari cantități.

Un alt studiu care a comparat potențialul antioxidant al șase legume din genul Allium a notat că șalotele au avut a doua cea mai mare activitate, după cepșoară, conform healthline.

Poate ameliora simptomele alergiilor

În timpul unei reacții alergice, celulele eliberează histamină, care provoacă umflarea țesuturilor, lăcrimare și mâncărimi.

Șalotele sunt bogate în quercetină, un flavonoid vegetal care poate reduce simptomele oculare și nazale asociate alergiilor sezoniere.

Quercetina poate acționa ca un antihistaminic natural, blocând eliberarea histaminei și reducând severitatea reacțiilor inflamatorii și respiratorii, precum astmul alergic, bronșita sau alergiile sezoniere.

De aceea este un ingredient principal în multe medicamente și suplimente pentru alergii ușoare.

Conțin compuși antimicrobieni

Există multe cercetări care arată că legumele Allium, inclusiv șalotele, au proprietăți antibacteriene, antifungice și antivirale.

Prin urmare, sunt folosite tradițional pentru ameliorarea răcelilor, febrei, tusei și gripei.

Un studiu de 4 săptămâni la 16 adulți cu alergii sezoniere a arătat că administrarea a 200 mcg/mL extract de șalotă zilnic a redus simptomele la 62,5% dintre participanți, comparativ cu 37,5% în grupul de control.

Un alt studiu pe 60 de persoane a observat că aplicarea unei soluții de 0,5% extract de șalotă pe herpesuri o dată pe oră a redus semnificativ durata acestora.

Herpesurile s-au vindecat în 6 ore la 30% dintre cei care au primit extract și în 24 de ore la restul grupului cu șalotă, comparativ cu 48–72 de ore în grupul placebo.

De asemenea, o clătire a gurii timp de 15 secunde cu apă și extract de șalotă a inhibat bacteriile orale mai eficient decât clorhexidina, timp de până la 24 de ore.

Poate susține sănătatea inimii și circulației

Cercetările arată că antioxidanții și compușii organosulfurați din șalote pot sprijini sănătatea cardiovasculară și circulația, reducând riscul de boli de inimă.

Șalotele conțin multe tiosulfinate, compuși care pot preveni formarea cheagurilor de sânge.

Alicina poate reduce rigiditatea vaselor de sânge prin eliberarea de oxid nitric, îmbunătățind circulația și scăzând tensiunea arterială. De asemenea, poate îmbunătăți nivelurile de colesterol total.

Un studiu care a comparat 11 membri ai familiei Allium a arătat că șalotele și usturoiul au avut cea mai puternică activitate anticoagulantă, datorită conținutului de quercetină și alicină.

Șalotele pot ajuta și la reducerea grăsimilor dăunătoare care se pot acumula în sânge și pot crește riscul de boli cardiovasculare.

Shutterstock

Cum să alegi și să păstrezi șalotele

Alege șalote ferme și grele pentru dimensiunea lor. Alege dimensiunea în funcție de gust: șalotele mici sunt mai blânde, iar cele mari au un gust mai apropiat de ceapă și usturoi. Evită șalotele cu zone moi sau vânătăi vizibile. Evită șalotele care au încolțit. Sunt comestibile, dar sunt mai vechi și au gust mai amar.

Păstrează șalotele într-un loc răcoros și întunecat. Pentru aerisire bună, pot fi puse într-un coș de plasă suspendat sau în dresuri legate și atârnate. Păstrate corect, rezistă până la două luni.

Dacă vrei să congelezi șalotele, curăță-le, apoi toacă-le înainte de congelare. Nu congela șalote întregi. Pune-le într-o pungă pentru congelator și păstrează-le până la 10 luni.

Utilizări culinare ale șalotelor

Șalota este un ingrediente principal folosită în multe dintre marile clasice ale gastronomiei franceze, de la sosurile Béarnaise, beurre blanc sau Bordelaise până la friptura bavette cu șalote, precum și în oțetul omonim servit cu stridii. Se mai folosește crudă în salată, coaptă în cuptor ca un Tatin sau confiată în tigaie.

Șalotele sunt la fel de versatile ca orice alt membru al familiei cepei. Tăiate felii sau tocate crude, sunt adesea adăugate în diverse vinegrete și marinade, salsa și salate.

De asemenea, pot fi tăiate sau tocate și călite în ulei de măsline/unt și usturoi ca bază pentru supe, sosuri, saute-uri și quiche-uri.

O altă modalitate în care pot fi servite este tăiate felii și prăjite până devin crocante, apoi folosite ca topping pentru burgeri, tocane, salate sau aproape orice altceva.

