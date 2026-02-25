Cei care au vrut să facă ceva cu adevărat special, au sărbătorit dragostea la Poarta Sărutului, în Târgu Jiu.

Însă în multe cazuri, sărbătoarea nu e la fel de frumoasă fără măcar o floare. Așa că în piața mare de flori din Timișoara, bărbații au avut decizii grele de luat.

Bărbat: „Vreau să-i arăt dragostea pe care i-am purat-o de-a lungul căsniciei, 32 de ani. Freziii, mi se par florile care exprimă venirea primăverii”.

Bărbat: „Caut niște flori pentru soția mea. Încă nu m-am hotărât care sunt mai frumoase, care arată mai bine”.

Un tânăr a împușcat doi iepuri dintr-un foc.

Bărbat: „Împlinește vârsta de 29 de ani și e și Dragobetele. Am ales 29 de lalele”.

Unii au mai multă dragoste de dat.

Bărbat: „Mi-a zis domnul că trandafirii roșii exprimă dragostea. Dar noi o iubim din tot sufletul pe șefa”.

Însă câțiva îndrăgostiți au rămas cu picioarele pe pământ.

Cuplu: „Flori nu, astea se ofilesc foarte repede. Ceva casnic, util. Apirator, aparat de cafea”.

Cele mai căutate buchete au costat între 70 și 150 de lei, iar trandafirul rămâne, într-adevăr, printre preferințele clienților.

Dorian Roșca, florar: „E un trandafir foarte frumos. Un buchet mai deosebit ar fi cu lalele dacă se poate. Și ceva drăgut cu zambile, frezii foarte frumos. Combinații foarte reușite de bujori cu trandafiriul ecglezesc”.

Corespondent PRO TV: „Simbolul iubirii, trandafirul roșu, a căpătat și alte culori vibrante în ziua de astăzi. Precum lila sau chiar albastru. Ori în combinație cu alb sau roz”.

Niciun buchet nu transmite mai bine „te iubesc” decât cel însoțit de ceva dulce. O ciocolaterie din Timișoara s-a pregătit cu 600 de cutii cu bomboane.

Roxana Cionca, administrator ciocolaterie: „Am gândit și o variantă în care cutiile pot fi refolosite. Avem praline de ciocolată și o casetă de bijuterii”.

Cei care au vrut să sărbătorească Dragobetele cât mai autentic s-au adunat la Poarta Sărutului, din Târgu Jiu.

Considerată în folclor drept momentul în care „se logodesc păsările”, Dragobetele marchează nu doar iubirea dintre oameni, ci și renașterea naturii.