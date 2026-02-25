„În ceea ce priveşte suspendarea permiselor, informaţia de ieri a fost puţin eronată, nu s-a discutat niciun moment despre renunţarea la măsura posibilităţii suspendării permiselor pentru neplata amenzilor de circulaţie. Este un mecanism foarte clar stabilit, împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne şi cu cei de la Justiţie, astfel încât după trecerea unor perioade de timp care sunt foarte bine delimitate prin ordonanţă, dacă nu se plăteşte amenda de circulaţie, se comunică către autoritatea locală, care emite somaţie de plată prin care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspendării în cazul în care nu plăteşte amenda”, a explicat Cseke Attila.

Acesta a spus că, dacă la finalizarea acestei ultime perioade nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autorităţile locale şi Ministerul de Interne.

„Cetăţeanul despre al cărui permis vorbim nu va trebui să vină la Poliţia Rutieră, nu trebuie să preda permisul, ci pur şi simplu, după trecerea celor 90 de zile ulterioare celor 15 zile iniţiale de plată se va suspenda dreptul de a conduce”, a subliniat Cseke.

Ministrul Dezvoltării a spus că propunerea celor de la MAI, cu care a fost de acord, este ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare, mecanism propus să intre în vigoare peste şase luni până în momentul în care se vor pregăti platformele digitale care vor fi interconectate.

De asemenea, potrivit ministrului, normele de aplicare vor fi propuse de către Ministerul de Interne cu Ministerul Dezvoltării, prin Hotărâre de Guvern.

Cseke a claridicat că obligaţia de plată există pentru amenzile de circulaţie pe care le-a primit cetăţeanul şi nu se face o condiţionare legată de toate debitele la bugetul local.

„Sunt două speţe legate de permis. O speţă în care cel care doreşte reducerea perioadei de suspendare va trebui să facă dovada plăţilor amenzilor de circulaţie pe care le-a primit. Nu numai amenda care rezultă din acea suspendare a cărei reducere doreşte, ci a tuturor amenzilor, dar nu a tuturor debitelor la bugetul local. Şi a doua procedură se referă la faptul că la expirarea celor 105 zile de la constatarea contravenţiei, prin proces-verbal, va interveni suspendarea permisului, care se va face printr-o interconectare digitală între autorităţii locale şi Ministerul Afacelor Interne. În această perioadă cetăţeanul va fi atenţionat printr-o somaţie de plată de către autorităţile locale că, după o anumită perioadă, conform legii, se ajunge la suspendarea permisului”, a explicat Cseke Attila.

Potrivit sursei citate, în momentul în care se face plata, autoritatea locală are obligaţia, în două zile, de a introduce în platforma digitală a Ministerului de Interne faptul că s-a plătit acea amendă şi evident de acolo dreptul de a conduce nu mai este suspendat. „În tot acest timp, cetăţeanul nu trebuie să se deplaseze la autoritatea locală, la poliţia rutieră, nu trebuia să facă nimic. Statul lucrează pe acest mecanism”, a mai spus Cseke.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a precizat că în România doar aproximativ 40% din amenzile de circulaţie sunt achitate, aşa încât era nevoie de înăsprirea acestui mecanism şi de „întărirea disciplinei rutiere”, pentru „echitate” între toţi cetăţenii.

„La fel ca în celelalte ţări unde există măsuri complementare pentru neplata amenzilor, care înseamnă că, pe măsură ce întârzii, fie îţi creşte valoarea sumei pe care trebuie să o achiţi, fie vin alte măsuri, trebuie să le spunem cât se poate de clar cetăţenilor că avem o situaţie în care doar aproximativ 40% din amenzile de circulaţie se achită în România, ceea ce este un procent foarte mic raportat la ce se întâmplă în celelalte ţări europene. Era nevoie să înăsprim acest mecanism în aşa fel încât, pe de o parte, să fie încasate aceste amenzi, să fie un aspect de echitate pentru toţi cetăţenii şi, în ultimul rând, să întărim o anumită disciplină în zona de circulaţie rutieră şi aşa cum v-am spus să realizăm acest lucru”, a conchis premierul Bolojan.

Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor

În cazul în care contravenientul nu achită amenzile de circulaţie în termen de 90 de zile de la comunicarea sau înmânarea procesului-verbal, se suspendă dreptul de a conduce - o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datoraţi. Această prevedere este cuprinsă în Ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei publice, adoptată marţi de Guvern.

Potrivit Executivului, pentru a se reduce cu o treime perioada de suspendare a permisului, contravenientul trebuie să achite la bugetul local toate obligaţiile de plată din amenzile contravenţionale care i-au fost aplicate în calitate de conducător de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie.

Procedura efectivă de aplicare se stabileşte de Guvern, la propunerea MAI, MF şi MDLPA, în termen de 60 de zile, prin hotărâre de Guvern. Prin îndeplinirea perioadei de suspendare nu se stinge obligaţia de plată. Prevederea intră în vigoare în şase luni.

Totodată, se actualizează limitele maxime ale amenzilor ce pot fi stabilite prin hotărâri ale autorităţilor locale: 10.000 lei pentru consiliile judeţene (a fost 5.000 de lei) şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv 5.000 lei (a fost 2.500 de lei) pentru consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor.