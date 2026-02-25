Melvin Trotter a fost executat prin administrarea de injecție letală la ora 18:15 (23:15 GMT), au anunțat serviciile penitenciare ale statului.

Bărbatul, care avea 65 de ani, a fost condamnat în 1987 pentru uciderea prin înjunghiere a proprietarului unui magazin alimentar în vârstă de 70 de ani, în timpul unui jaf armat din iunie 1986. El aștepta pe culoarul morții de aproape 40 de ani.

Anul trecut, 19 persoane au fost executate în Florida, mai multe decât în orice alt stat american.

Guvernatorul republican Ron DeSantis, cel care semnează în cele din urmă ordinul de execuție pentru deținuții condamnați la moarte, a supervizat mai multe execuții decât orice alt guvernator al Floridei de la reinstaurarea pedepsei cu moartea în Statele Unite în 1976.

Deocamdată, două execuții sunt programate în Florida, pe 3 și 17 martie, potrivit ONG-ului Death Penalty Information Center (DPIC).De asemenea, sunt prevăzute execuții în martie în Texas (pe 11) și Alabama (pe 12) pentru un deținut condamnat la moarte în vârstă de 75 de ani care se deplasează în scaun cu rotile.

În total, 47 de deținuți condamnați la moarte au fost executați în Statele Unite anul trecut, cel mai mare număr din 2009 (52).Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane.

Alte trei, California, Oregon și Pennsylvania, au instituit un moratoriu asupra execuțiilor, în baza unor decizii ale guvernatorilor acestor state.