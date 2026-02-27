Decizia provizorie emisă joi împiedică agenția BfV să utilizeze eticheta aplicată AfD în mai 2025 — o decizie în mare parte simbolică, dar care a complicat eforturile partidului de a-și extinde susținerea în plan intern și de a-și îmbunătăți imaginea în străinătate. Copreședintele AfD, Tino Chrupalla, a salutat „o mare zi pentru democrație”, iar cealaltă lideră a partidului, Alice Weidel, a scris pe platforma X că hotărârea „a pus indirect capăt fanaticilor cenzurii”, scrie Politico.

Weidel a prezentat decizia drept dovadă că partidul a fost stigmatizat pe nedrept și folosește intervenția instanței pentru a susține procesul mai amplu de rebranduire a formațiunii.

AfD s-a deplasat constant spre dreapta de la înființarea sa în 2013, când era o forță eurosceptică, mobilizând o bază din ce în ce mai radicalizată, în special în jurul temei migrației.

În ultima perioadă însă, Weidel a încercat să tempereze discursul pentru a face partidul mai acceptabil pentru conservatorii tradiționali. În prezent, formațiunea încearcă să-l excludă pe Kevin Dorow, membru în conducerea organizației sale de tineret, pentru declarații care „sugerau în mod evident o apropiere de național-socialism”, potrivit Die Welt.

Strategia ar putea testa „cordonul sanitar” de lungă durată care a împiedicat blocul de centru-dreapta al cancelarului Friedrich Merz să guverneze alături de extrema dreaptă.

Un rezultat electoral bun în landul Baden-Württemberg săptămâna viitoare ar putea indica faptul că aceste eforturi dau roade. AfD nu a avut performanțe notabile în trecut în acest stat din sud-vestul țării, însă în prezent candidații săi sunt cotați pe locul al treilea, cu 19%, mult peste scorul de 9% obținut în urmă cu cinci ani.

Partidul câștigă teren și la Berlin, unde un sondaj Insa plasează AfD pe locul al doilea, cu 17% — pentru prima dată la un nivel atât de ridicat în capitală, deși se află la egalitate cu trei partide de stânga înaintea alegerilor din septembrie.

Totuși, lupta juridică este departe de a se încheia.

Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat vineri pentru Welt TV că AfD „rămâne un caz suspect” — statut care permite în continuare serviciului de informații interne să monitorizeze partidul — și a subliniat că procesul principal în acest caz abia urmează.

O decizie definitivă a instanței ar putea veni abia peste câțiva ani.