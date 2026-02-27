Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

Grecia exhumează 150 de persoane moarte de Covid după ce s-a constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Statele Unite nu se retrag din NATO, a transmis vineri Ambasada SUA în România, care preia un mesaj al secretarului de stat Marco Rubio. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să o pună la încercare”, spune demnitarul american despre NATO.

autor
Cristian Anton

Nu părăsim NATO”, sună mesajul scris cu majuscule pe care Ambasada SUA la București l-a transmis vineri pe pagina sa de Facebook, alături de o declarație a secretarului de stat Marco Rubio.

A cere statelor membre NATO să fie mai puternice nu este o amenințare. Trebuie să înțelegem că Alianța trebuie să arate diferit, deoarece lumea arată diferit, deoarece provocările secolului XXI sunt diferite de provocările secolului XX. Ne dorim ca NATO să fie mai puternică. Și pentru ca NATO să fie mai puternică, statele membre trebuie să fie mai puternice. Aceasta este ideea”, a declarat înaltul oficial american.

Ne dorim ca Alianța să fie atât de puternică, încât nimeni să nu îndrăznească, vreodată, să o pună la încercare. Nimeni să nu îndrăznească, vreodată, să o provoace”, se mai arată în mesajul secretarului de stat Rubio. 

Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare:

