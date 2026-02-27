Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

”Nu părăsim NATO”, sună mesajul scris cu majuscule pe care Ambasada SUA la București l-a transmis vineri pe pagina sa de Facebook, alături de o declarație a secretarului de stat Marco Rubio.

”A cere statelor membre NATO să fie mai puternice nu este o amenințare. Trebuie să înțelegem că Alianța trebuie să arate diferit, deoarece lumea arată diferit, deoarece provocările secolului XXI sunt diferite de provocările secolului XX. Ne dorim ca NATO să fie mai puternică. Și pentru ca NATO să fie mai puternică, statele membre trebuie să fie mai puternice. Aceasta este ideea”, a declarat înaltul oficial american.

”Ne dorim ca Alianța să fie atât de puternică, încât nimeni să nu îndrăznească, vreodată, să o pună la încercare. Nimeni să nu îndrăznească, vreodată, să o provoace”, se mai arată în mesajul secretarului de stat Rubio.