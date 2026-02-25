„Nu suntem maimuţe"

Donald Trump nu putea scăpa de acest moment: reprezentantul democrat de culoare Al Green stătea chiar în faţa lui când, la începutul discursului, a desfăşurat o pancartă albă mare pe care scria „Negrii nu sunt maimuţe".

O referire explicită la un videoclip rasist distribuit luna aceasta de Donald Trump, care îi înfăţişa pe fostul preşedinte american Barack Obama şi pe fosta Primă Doamnă, Michelle Obama, drept maimuţe, şi care a stârnit indignare.

În timp ce era escortat către ieşire, Green, reprezentant al statului Texas, s-a oprit în faţa rândurilor republicanilor pentru a ridica din nou pancarta pe care unii aleşi încercau să i-o smulgă din mâini.

Al Green a mai fost expulzat din Congres în urmă cu un an, după ce şi-a strigat nemulţumirea faţă de Donald Trump în acelaşi cadru.

Jucători de hochei ovaţionaţi

Jucătorii de hochei americani au intrat în sală cu medaliile olimpice de aur la gât, în strigătele "SUA, SUA, SUA!"

Invitaţi de Donald Trump, jucătorii echipei masculine de hochei pe gheaţă a SUA, proaspăt reveniţi după victoria de la Milano, au primit ovaţii în picioare într-un rar moment de unanimitate.

Chiar şi democraţii, care rămăseseră aşezaţi până atunci cu expresii sumbre pe chipuri, s-au alăturat omologilor lor republicani pentru a-i aclama.

Donald Trump nu a putut rezista tentaţiei de a-i batjocori: "Este prima dată când i-am văzut ridicându-se în picioare".

Strângeri de mână

Donald Trump nu a manifestat niciun semn al jenei pe care trebuie să o fi simţit atunci când a dat mâna cu cei patru judecători ai Curţii Supreme aşezaţi în primul rând la intrarea în sală, comentează AFP.

Preşedintele american a părut chiar să schiţeze un zâmbet în timp ce se apropia de judecătoarea Elena Kagan, care, împreună cu John Roberts şi Amy Coney Barrett, prezenţi şi ei marţi în Congres, s-a numărat printre cei care au votat pentru anularea unei părţi semnificative din tarifele impuse de Trump.

Ceea ce nu l-a împiedicat pe Trump, câteva minute mai târziu, să sublinieze că decizia Curţii a fost "foarte regretabilă".

Altercaţie

Donald Trump îşi apăra politica sa antiimigraţie în momentul în care s-a produs un schimb de replici aprins cu reprezentanta democrată Ilhan Omar.

„Ar trebui să vă fie ruşine", a transmis preşedintele american opoziţiei, acuzându-i pe democraţi că se opun deportării imigranţilor ilegali "criminali".

De asemenea, Trump a invocat o fraudă uriaşă în domeniul asistenţei sociale care afectează comunitatea somaleză din Minnesota de câteva luni.

Aceste remarci au provocat o reacţie puternică din partea lui Omar, de origine somaleză.

„Mincinosule", "ai ucis americani", l-a apostrofat Ilhan Omar pe preşedintele Trump.

Ilhan Omar se referea la Renee Good şi Alex Pretti, doi protestatari americani ucişi în ianuarie de agenţi federali la Minneapolis în timpul demonstraţiilor împotriva politicilor antiimigraţie ale lui Trump.

Ţintă frecventă a atacurilor personale din partea lui Donald Trump, Ilhan Omar a fost agresată la sfârşitul lunii ianuarie de un bărbat cu o seringă plină cu lichid în timpul unei întâlniri publice.

Cel mai lung discurs

A durat 1 oră şi 47 de minute. Marţi, Donald Trump a rostit cel mai lung discurs despre Starea Uniunii, doborând recordul deţinut de democratul Bill Clinton, care a vorbit 1 oră şi 20 de minute în 2000.

Discursul său a fost punctat de numeroase urale din partea aleşilor republicani.

De asemenea, Trump şi-a făcut timp pentru a-i prezenta pe numeroşii săi invitaţi, între care pe Erika Kirk, văduva influencerului conservator Charlie Kirk, asasinat în septembrie trecut.

Preşedintele SUA a profitat, de asemenea, de ocazie pentru a anunţa că va acorda numeroase medalii civile şi militare.

Trump intenţionează să-l decoreze pe portarul Connor Hellebuyck, eroul finalei olimpice de hochei, cu cele 41 de salvări ale sale, Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă americană.