Poliția din Italia a reușit să recupereze o pictură dispărută timp de 20 de ani cu ajutorul IA. Ce detaliu a dat-o de gol

O pictură furată dintr-o biserică din Italia în urmă cu 20 de ani a fost recuperată cu ajutorul inteligenței artificiale, după ce fusese înlocuită, pentru a ascunde furtul. Tehnologia i-a ajutat pe anchetatori să identifice opere de artă furate.

Furtul operelor de artă rămâne o problemă la nivel mondial, însă inteligența artificială le oferă polițiștilor noi instrumente pentru identificarea acestora, potrivit BBC. În octombrie 2024, la un târg de antichități din Parma, Italia, polițiștii Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC), specializați în combaterea furturilor și traficului ilegal de opere de artă și bunuri de patrimoniu cultural, fotografiau în mod constant operele de artă și încărcau imaginile în baza de date internă, când sistemul informatic a semnalat una dintre fotografii printr-o alertă. Era vorba despre un tablou cu o tânără palidă, îmbrăcată în nuanțe de acvamarin și roșu, care ținea ridicat un sul de pergament desfășurat pe jumătate. A doua zi, polițiștii s-au întors în grabă la târg și au confiscat tabloul pentru ca experții în artă să îl examineze mai atent. Sulul de pergament din pictură le-a trezit, într-adevăr, suspiciuni anchetatorilor, spune locotenent-colonelul Salvatore Rapicavoli, din cadrul Unității pentru Protecția Patrimoniului Cultural a poliției italiene: „Ceva nu era în regulă”. Recomandări Video Incendiul în care au murit cei doi frați de 2 și 4 ani, în Sibiu, a fost ...

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Trei frați au dispărut în județul Sălaj. Autoritățile sunt în căutarea lor Noul sistem de inteligență artificială, introdus în noiembrie 2023, a îmbunătățit considerabil activitatea poliției italiene, permițând identificarea mai rapidă a operelor de artă furate și observarea unor detalii greu de sesizat de ochiul uman. Până acum, tehnologia a contribuit la recuperarea a peste 300 de picturi și statui și a peste 165.000 de obiecte de patrimoniu, cu o valoare totală de peste 203 milioane de euro.

Misterul picturii „Sfânta Agnese” O căutare manuală după expresia „femeie cu un pergament” în baza de date a operelor de artă furate nu ar fi rezolvat cazul descoperit de echipa lui Rapicavoli. Inteligența artificială a identificat însă asemănările de culoare, model și compoziție, indiferent de modificările aduse picturii. Astfel, a semnalat tabloul printre milioanele de artefacte furate, în ciuda încercării de a-i ascunde identitatea. După ce a identificat imaginea originală cu care tabloul părea să semene, asemănările au devenit evidente chiar și pentru ochiul uman. O investigație mai amănunțită a confirmat că era vorba despre o pictură din secolul al XVII-lea, cu o înălțime de un metru, care o înfățișa pe Sfânta Agnese. Tabloul fusese furat din mica biserică Virgo Potens din Sulmona, în apropiere de Napoli, la peste 500 de kilometri de târgul de artă din Parma, în noaptea de 11 august 2004. Se pare că pictura fusese ulterior acoperită cu un alt strat de vopsea, pentru a deveni mai greu de recunoscut. Mielul de lângă femeie fusese transformat într-un sul de pergament, iar aureola și ramura de palmier fuseseră șterse, astfel încât sfânta să pară o tânără din Antichitate, de origine păgână. Odată cu mutarea comerțului cu artă în mediul online, sistemul Swoads monitorizează permanent platformele de vânzări, rețelele sociale și chiar dark web-ul, comparând milioane de imagini cu baza de date a operelor furate. În 2026, tehnologia a ajutat la recuperarea unui tablou de Filippo Palizzi, furat în 1972 dintr-o galerie italiană, după ce a fost identificat într-un anunț publicat pe site-ul unei case de licitații.

O descoperire impresionantă Din 1969, poliția italiană gestionează cea mai mare bază de date din lume cu obiecte de patrimoniu furate, care conține peste un milion de înregistrări. În trecut, identificarea operelor se făcea manual, prin compararea obiectelor găsite la târguri și licitații cu fotografiile din arhivă, un proces lent, îngreunat de calitatea slabă a imaginilor. Pentru a rezolva problema, echipa poliției a dezvoltat în 2020 sistemul de inteligență artificială Swoads, care identifică operele după culori, forme și detalii vizuale. Tehnologia poate recunoaște inclusiv picturi modificate, fragmente tăiate sau rearanjate, chiar dacă aspectul original al acestora a fost schimbat după furt.

Un instrument de sprijin pentru anchetatori Totuși, inteligența artificială nu reprezintă o soluție miraculoasă împotriva furturilor de opere de artă, afirmă Carina Popovici, cofondatoarea companiei Art Recognition, care utilizează inteligența artificială pentru autentificarea operelor de artă. Aceste sisteme răspund unei întrebări specifice: dacă o imagine corespunde unui obiect declarat furat. Ele nu identifică hoțul și nici nu pot semnala un obiect care nu a fost niciodată înregistrat în bazele de date, subliniază aceasta. „Recuperarea depinde în continuare de anchetatori și de cooperarea juridică. Aș spune că inteligența artificială multiplică eficiența eforturilor depuse”, afirmă Popovici. Inteligența artificială rămâne un instrument de sprijin pentru anchetatori, nu un înlocuitor al acestora. Tehnologia are încă limite, în special în recunoașterea obiectelor tridimensionale și în diferențierea originalelor de copii. În plus, rezultatele depind de calitatea datelor și de existența unor echipe de specialiști care să verifice pistele. Experții avertizează și că infractorii pot folosi inteligența artificială pentru a falsifica imagini, documente de proveniență și chiar opere de artă.

Traficul internațional de opere de artă Italia pregătește extinderea sistemului de inteligență artificială printr-o rețea internațională de identificare a operelor furate, care ar urma să devină operațională până în 2027. Inițiative similare există deja în Turcia, Franța, Germania și SUA, iar Interpol folosește platforma ID-Art pentru conectarea bazelor de date la nivel mondial. Tehnologia a ajutat deja autoritățile spaniole să recupereze două mese renascentiste furate în urmă cu peste 40 de ani și trei monede romane de aur. Totuși, experții avertizează că operele celebre sunt mai greu de recuperat, deoarece pot fi furate la comandă și ascunse în colecții private sau depozite securizate.

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