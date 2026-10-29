Omul și-a căutat dreptatea în justiție, după ce Penitenciarul Vaslui nu a vrut să-i înapoieze picturile. Au urmat 2 ani de procese. Cele 10 tablouri pe pânză, numite „Seria Păcatului”, au fost pictate între 2012 și 2014, în cadrul unor ateliere educative de la Penitenciarul Vaslui. Autorul lor, Valentin Boantă, era încarcerat acolo.

Valentin Boantă, autorul tablourilor: Imaginați-vă că nu sunt niște materiale obișnuite. Acestea sunt niște cearceafuri casate, sute de suflete zbuciumate timp de mii de nopți le-au mototolit în somn lemnele pe care sunt făcute, șasiurile pe care sunt prinse aceste pânze casate sunt lemnele din cofrajul în care se construia corpul nou al pușcăriei.

Proces unic în România

În baza unei înțelegeri cu reprezentanții închisorii, picturile au fost expuse. Odată cu eliberarea bărbatului, tablourile au rămas în penitenciar. Artistul le-a cerut înapoi, însă cum nu le-a primit, a mers în instanță.

Valentin Boantă, autorul tablourilor: Au fost create de la început cu scopul de a le lua înapoi, a fost o colecție personală. Sunt copiii mei și la propriu la figurat.

Siana Ștefancu, avocat Baroul Iași: Inițial am încercat pe cale amiabilă recuperarea lucrărilor domniei sale, însă ulterior, confruntându-ne cu un refuz, am fost nevoiți să alegem calea judiciară.

În prima fază, printr-o decizie de anul trecut, Tribunalul Vaslui a recunoscut doar calitatea de autor a reclamantului, nu și cererea de restituire. Bărbatul a făcut apel, iar magistrații au decis predarea tablourilor.

Toni Baltag, avocat Baroul Iași: Discutăm despre un proces unic în România, care s-a finalizat după doi ani de zile cu un proces verbal de predare-primire prin care Penitenciarul Vaslui a predat clientului un număr de 10 lucrări.

Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, în închisorile din țară sunt peste 2 mii de lucrări - icoane, lucrări grafice, picturi murale, pe sticlă sau pe pânză - realizate de deținuți.