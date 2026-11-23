Un studiu realizat de compania de consultanță Bain, la care au participat peste 12.000 de cumpărători din întreaga lume, arată că prețul rămâne principalul criteriu pentru europeni și americani atunci când își aleg o mașină nouă. În China, însă, tehnologia și dotările vehiculului cântăresc mai mult decât costul. Cercetarea scoate în evidență și diferențele dintre generații, inclusiv în ceea ce privește interesul pentru mașinile electrice și utilizarea inteligenței artificiale în procesul de cumpărare, notează Auto Bild.

Rezultatele arată diferențe importante între piețe, dar și între categoriile de vârstă și nivelurile de venit. În același timp, producătorii auto se confruntă cu presiuni tot mai mari, de la reducerea marjelor de profit și dificultățile de a ține pasul cu cererea până la provocările geopolitice, care afectează întregul sector.

Prețul, principalul criteriu pentru cumpărătorii din Europa și SUA

Nu există un tipar universal atunci când vine vorba despre alegerea unei mașini. Prioritățile diferă semnificativ de la o piață la alta.

În Statele Unite, prețul este criteriul decisiv pentru 68% dintre respondenți. Situația este asemănătoare în Europa, unde 62% dintre cumpărători spun că prețul are cea mai mare importanță în alegerea unui automobil.

În China, însă, lucrurile stau diferit. Tehnologia și nivelul de echipare sunt mai importante decât costul pentru 58% dintre cumpărători. Diferența reflectă atât particularitățile piețelor auto, cât și ritmul în care consumatorii adoptă noile tehnologii și funcțiile digitale disponibile la bordul mașinilor.

Preferințele diferă și în ceea ce privește mărcile auto. În Statele Unite, 69% dintre cumpărătorii de mașini din segmentul de masă preferă exclusiv producătorii consacrați. În Europa, în schimb, 35% dintre respondenți sunt dispuși să ia în calcul mărci mai noi, inclusiv producători chinezi, sau să aleagă un model fără să acorde o importanță atât de mare mărcii.

Cum schimbă internetul și inteligența artificială procesul de cumpărare

Modul în care oamenii își cumpără mașinile s-a schimbat considerabil. Dacă în trecut vizita la reprezentanță era punctul central al procesului, acum cumpărătorii combină tot mai des căutările online cu experiența directă din showroomuri.

Peste 80% dintre cumpărători folosesc atât canalele digitale, cât și pe cele tradiționale înainte de a încheia o tranzacție. Procentul ajunge la 95% în China, una dintre cele mai digitalizate piețe. Cu toate acestea, plata și finalizarea formalităților au loc, în continuare, în principal față în față: nouă din zece clienți încheie tranzacția în persoană. În același timp, peste 60% încep să caute informații și să compare modelele pe internet.

Inteligența artificială începe să joace și ea un rol tot mai important în alegerea unei mașini. În China, aproape 80% dintre utilizatori apelează la astfel de instrumente în procesul de documentare și decizie.

În Europa și Statele Unite, utilizarea inteligenței artificiale diferă însă considerabil în funcție de vârstă. Cumpărătorii tineri folosesc aceste tehnologii de două ori mai des decât persoanele din categoriile de vârstă mai înaintate. Diferența sugerează că instrumentele digitale vor deveni tot mai prezente în procesul de informare și consiliere a clienților, pe măsură ce noile generații ajung să reprezinte o parte mai importantă a pieței.

Mașinile electrice, mai atractive pentru generațiile tinere

Disponibilitatea de a cumpăra o mașină complet electrică reprezintă un alt subiect analizat în studiu. Și în acest caz, vârsta cumpărătorilor face o diferență importantă.

În Europa, Statele Unite și China, aproximativ jumătate dintre cumpărătorii din generațiile tinere iau în calcul achiziția unei mașini electrice cu baterie. În rândul persoanelor mai în vârstă, interesul este considerabil mai redus. În Japonia, acceptarea acestui tip de automobil rămâne scăzută la nivelul întregii piețe.

Prețul continuă să fie unul dintre principalele obstacole în calea adoptării mașinilor electrice. Costurile de producție ale acestora sunt încă mai mari decât cele ale modelelor echivalente cu motoare termice, iar cei mai mulți respondenți din piețele occidentale spun că nu sunt dispuși să plătească în plus pentru un automobil electric.

La acest aspect se adaugă temerile legate de timpul necesar pentru încărcarea bateriei și de disponibilitatea stațiilor publice.

Cu toate acestea, experiența directă poate schimba semnificativ percepția cumpărătorilor. Potrivit raportului, persoanele care au avut ocazia să conducă o mașină electrică în cadrul unui test sunt mult mai dispuse să ia în calcul achiziția unui astfel de model decât cele care nu au avut această experiență.