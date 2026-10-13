Tablourile furate de la Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer au fost recuperate: „Ambele opere prezentau semne de deteriorare”

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Renoir
News.ro

Cele două tablouri ale lui Pierre-Auguste Renoir care au fost furate din Cagnes-sur-Mer, Franța, în urmă cu o lună, au fost găsite. Ambele erau deteriorate, dar unul prezenta o ruptură.

autor
Ines Paris

Cei doi bărbaţi care au furat două tablouri de Renoir dintr-un muzeu din sud-estul Franţei în septembrie au comis un furt oportunist şi plănuiau să atace din nou, a dezvăluit poliţia luni, după ce a recuperat operele de artă într-o stare relativ bună, transmite AFP, conform Agerpres.

„Ambele opere prezentau semne de deteriorare. Rama tabloului «Jeune femme au puits» era uşor deteriorată, dar era vorba doar de ramă. În schimb, pânza tabloului «Madame Colonna Romano» avea o ruptură”, a explicat procurorul din Marsilia, Nicolas Bessone, în cadrul unei conferinţe de presă la Paris, alături de Christian Sainte, directorul naţional al poliţiei judiciare, şi de Eric Antonetti, directorul SIPJ (Serviciul interdepartamental al poliţiei judiciare) din Alpi, informează News.ro.

„Ruptura de pe «Madame Colonna Romano» se află la nivelul rochiei”, a precizat procurorul, adăugând că ambele tablouri „vor necesita lucrări de restaurare”.

Cele două tablouri au fost „transferate la Centrul interdisciplinar de conservare şi restaurare a patrimoniului din Marsilia pentru examinare înainte de a fi returnate la muzeu”, a anunţat, la rândul său, Ministerul Culturii într-un comunicat.

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„Tablourile erau ascunse în spatele unui perete din blocuri de beton. Erau complet nedetectabile şi, de data aceasta, doar în urma unui interogatoriu, complicele a recunoscut că era într-adevăr cel care primise tablourile”, a spus Bessone.

La 7 octombrie a avut loc o operaţiune de arestare în cadrul căreia au fost reţinute şase persoane, cinci bărbaţi şi o femeie. Considerat principalul suspect de către anchetatori, un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost pus sub acuzare sâmbătă, după ce a fost identificat pe baza probelor ADN.

„Ideea iniţială (...) sugerează că a fost vorba de un furt oportunist al unor bunuri foarte valoroase, deoarece cele două picturi Renoir sunt estimate la peste 4 milioane de euro (...) şi picturile nu au fost vândute imediat”, ci au fost „ascunse” într-o casă, a declarat procurorul.

Povestea furtului

Magistratul a prezentat cronologia evenimentelor care au dus la arestarea a şase suspecţi, dintre care patru au fost acuzaţi oficial.

Pe 8 septembrie, în jurul orei 5:50 (ora locală, 3:50 GMT), doi bărbaţi au pătruns prin efracţie în Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer după ce au tăiat un gard şi au spart o fereastră.

În două minute, au scos cele patru picturi folosind un fierăstrău electric.

Alarma a fost declanşată, iar cei doi hoţi au fugit prin spatele muzeului, lăsând în urmă două opere de artă într-o husă de protecţie.

„Această acoperire ne va permite să facem progrese semnificative în anchetă. Am găsit ADN aparţinând unui bărbat în vârstă de 29 de ani, care locuieşte în regiunea Var şi este cunoscut poliţiei”, a explicat procurorul.

Ancheta a condus apoi la identificarea unui al doilea bărbat, în vârstă de 41 de ani, „care locuieşte în Corsica şi este, de asemenea, cunoscut poliţiei”, a adăugat el.

După furt, cei doi bărbaţi s-au dus la domiciliul unui al treilea bărbat din Clermont-l'Herault, unde au ascuns tablourile.

„A existat un moment crucial în operaţiune” când poliţia din Nisa a acoperit o întâlnire din 3 octombrie între principalul suspect şi un comerciant de artă cu o reputaţie dubioasă, având în vedere istoricul său de recepţioner de bunuri furate şi falsificator”, a continuat Eric Antonetti.

”Ne gândeam să aşteptăm momentul potrivit pentru a recupera operele de artă şi nu doar să-i arestăm pe autori. Cu toate acestea, arestările au fost accelerate de prezumţia foarte puternică a unei noi infracţiuni”, a explicat procurorul.

Pe 3 octombrie, bărbatul în vârstă de 29 de ani şi principalul suspect s-a dus la Fundaţia Maeght din Saint-Paul-de-Vence (sud-estul Franţei).

„Aceasta a fost în mod clar o punere în aplicare a unui complot criminal”, a declarat Eric Antonetti.

Pe 7 octombrie, şase persoane, cinci bărbaţi şi o femeie, au fost arestate.

Pe 8 octombrie, cele două tablouri au fost găsite ascunse în spatele unui perete care era „complet nedetectabil”, conform informaţiilor furnizate de al treilea bărbat în timpul interogatoriului său.

Cei doi bărbaţi suspectaţi de comiterea furtului au fost acuzaţi, în special, de furt organizat şi recepţionare de bunuri furate în cadrul unui grup organizat.

Aceştia au fost arestaţi preventiv.

Dintre cei patru inculpaţi, trei au deja condamnări pentru trafic de droguri, deţinere de monedă falsă, furt agravat şi recepţionare de bunuri furate, potrivit procurorului.

Sursa: Agerpres News.ro

Etichete: tablouri, furt, Franta,

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