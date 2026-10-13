Tablourile furate de la Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer au fost recuperate: „Ambele opere prezentau semne de deteriorare”

Cei doi bărbaţi care au furat două tablouri de Renoir dintr-un muzeu din sud-estul Franţei în septembrie au comis un furt oportunist şi plănuiau să atace din nou, a dezvăluit poliţia luni, după ce a recuperat operele de artă într-o stare relativ bună, transmite AFP, conform Agerpres.

„Ambele opere prezentau semne de deteriorare. Rama tabloului «Jeune femme au puits» era uşor deteriorată, dar era vorba doar de ramă. În schimb, pânza tabloului «Madame Colonna Romano» avea o ruptură”, a explicat procurorul din Marsilia, Nicolas Bessone, în cadrul unei conferinţe de presă la Paris, alături de Christian Sainte, directorul naţional al poliţiei judiciare, şi de Eric Antonetti, directorul SIPJ (Serviciul interdepartamental al poliţiei judiciare) din Alpi, informează News.ro.

„Ruptura de pe «Madame Colonna Romano» se află la nivelul rochiei”, a precizat procurorul, adăugând că ambele tablouri „vor necesita lucrări de restaurare”.

Cele două tablouri au fost „transferate la Centrul interdisciplinar de conservare şi restaurare a patrimoniului din Marsilia pentru examinare înainte de a fi returnate la muzeu”, a anunţat, la rândul său, Ministerul Culturii într-un comunicat.

„Tablourile erau ascunse în spatele unui perete din blocuri de beton. Erau complet nedetectabile şi, de data aceasta, doar în urma unui interogatoriu, complicele a recunoscut că era într-adevăr cel care primise tablourile”, a spus Bessone.

La 7 octombrie a avut loc o operaţiune de arestare în cadrul căreia au fost reţinute şase persoane, cinci bărbaţi şi o femeie. Considerat principalul suspect de către anchetatori, un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost pus sub acuzare sâmbătă, după ce a fost identificat pe baza probelor ADN.

„Ideea iniţială (...) sugerează că a fost vorba de un furt oportunist al unor bunuri foarte valoroase, deoarece cele două picturi Renoir sunt estimate la peste 4 milioane de euro (...) şi picturile nu au fost vândute imediat”, ci au fost „ascunse” într-o casă, a declarat procurorul.