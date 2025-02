Codul Rutier 2025. Schimbări importante pe care trebuie să le știe șoferii din România legate de Codul Rutier

Printre noutăți se numără și un proiect de lege prin care șoferii să fie înștiințați prin SMS când le expiră permisul de conducere. Rămâne de văzut dacă proiectul de lege va fi aprobat sau nu.

S-a majorat punctul de amendă

Codul Rutier 2025 a dus la majorarea punctului de amendă. Creșterea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2025 a avut ca efect majorarea punctului de amendă, iar sancțiunile pentru șoferii care încalcă legea au devenit mai mari.

Punctul de amendă a crescut de la 165 de lei, valoarea din 2024, la 202 lei de la 1 ianuarie 2025. Punctul de amendă se stabilește în funcție de salariu de bază minim brut, care a fost majorat anul acesta la 4.050.

Interzicerea blocării trotuarelor de către mașini

Potrivit art. 72 din OUG nr. 195/2022, trotuarele nu pot fi blocate de autoturisme. Șoferii trebuie să lase un spațiu de cel puțin un metru pentru ca pietonii să poată circula. Parcarea pe trotuar ar putea fi sancționată cu 3-4 puncte de amendă dacă nu păstrează spațiul minim pentru circulația pietonilor pe trotuar. Totodată, un șofer poate fi amendat cu 4-6 puncte de amendă dacă autoturismul parcat obstrucționează complet circulația pietonilor. Asta se traduce într-o amendă cuprinsă între 810 și 1.121 de lei și ridicarea mașinii de către autoritățile locale. În București, taxa de ridicare costă în medie între 1.100 și 1.300 de lei.

Au fost instalate camere de viteză

Pe mai multe șosele din România au fost instalate camere de viteză, așa numitele radare, iar șoferii care depășesc limita legală de viteză vor primi amenzile aferente acasă. Au fost montate radare fixe pe autostrăzile A1 și A2, dar și pe Drumul Național 2 (DN2). Șoferii care circulă prin aceste zone sunt înregistrați, iar la finalul zilei, un ofițer de poliție analizează imaginile și trimite amenzile aferente șoferilor care încalcă regulile de circulație.

Se dau amenzi pe baza imaginilor video

O altă modificare foarte importantă se referă la introducerea în lege a prevederii care permite amendarea șoferilor pe baza imaginilor video. Dacă un șofer este filmat cu o cameră de bord sau cu orice alt aparat cum încalcă legea în trafic sau comite o contravenție rutieră, Poliția îl poate sancționa

Propuneri de lege care pot intra în vigoare anul acesta

Tinerii sub 21 de ani nu mai pot conduce mașini puternice

Începând din 2025, tinerii de sub 21 de ani nu mai au voie să conducă mașini puternice pe drumurile publice. Un proiect de lege prevede ca șoferii cu vârsta de până la 21 ani și cei care au o experiență de condus mai mică de un an, nu au voie să conducă vehicule care depășesc 100 de capi putere, respectiv 75 kw în cazul vehiculelor electrice.

Notificare prin SMS la expirarea permisului

O altă potențială schimbare o reprezintă un proiect de lege care, dacă va fi aprobat, ar introduce notificarea șoferilor prin SMS atunci când se apropie data de expirare a permisului auto. În acest fel, șoferii vor ști din timp când urmează să le expire permisul de conducere pentru a avea timp să îl reînnoiască.

Proba practică de la școala de șoferi ar putea fi susținută în orice oraș din România

Un alt proiect de lege propune ca proba practică din cadrul școlii auto să poată fi susținută în orice oraș din țară, nu doar în localitatea de domiciliu a cursantului. Proba practică sau „traseul” se poate da momentan doar în localitatea de domiciliu. Dacă proiectul de lege va fi aprobat, elevii vor putea susține proba în orice oraș, reducând timpul de așteptare pentru a fi programat la proba practică.

Asigurare RCA pentru biciclete și trotinete electrice

Cei care folosesc bicicletele și trotinetele electrice pentru a se deplasa ar putea fi nevoiți să dețină o asigurare, la fel ca în cazul șoferilor. Propunerea de introducere a unei polițe RCA pentru astfel de mijloace de transport pe două roți este încă la stadiul de discuție. Politicienii spun că măsura este discutată în contextul numărului crescut de accidente în care sunt implicate astfel de vehicule.

Creșterea valabilității permisului de conducere

Un alt proiect de lege prevede ca valabilitatea permisului de conducere să fie extinsă de la 10 la 15 ani. Proiectul a fost adoptat de Senat, dar trebuie să treacă și de Camera Deputaților, cameră decizională. Proiectul are ca scop reducerea costurilor și a timpului alocat pentru reînnoirea permiselor și se referă la permisele pentru categoriile AM, Al, A2, A, B, Bl şi BE. Pentru cei vârstnici, proiectul de lege propune ca permisul de conducere să fie reînnoit la fiecare cinci ani. Pentru persoanele de peste 80 de ani, permisul ar trebui reînnoit la fiecare doi ani.

Examenul auto, susținut doar cu examinatori atestați

Un alt proiect de lege propune completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice care prevede ca examenul pentru permisul de conducere să fie susținut doar cu examinatori atestați, care să fie aleși prin tragere la sorți.

Platformă M.A.I pentru reclamarea șoferilor agresivi

În 2024, Ministerul Afacerilor Interne a lansat platforma online M.A.I hub.mai.gov.ro unde poți reclama comportamentul agresiv al șoferilor în trafic. Mai exact, poți depune online plângeri, probe, dovezi și indicații care să îi ajute pe polițiști să identifice șoferii care se comportă violent în trafic, care au un comportament agresiv sau care pun în pericol buna circulație pe drumurile publice. Aplicația este activă și permite depunerea sesizărilor încă de anul trecut. Ministerul Afacerilor Interne a declarat că demersul dorește să sancționeze comportamentul agresiv în trafic a conducătorilor, astfel încât să fie reduse evenimentele rutiere cu consecințe destul de grave.

