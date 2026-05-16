Horoscop săptămâna 18 - 24 mai 2026. La ce să se aștepte zodiile în săptămâna care urmează

Săptămâna 18-24 mai 2026 va fi una încărcată din punct de vedere astrologic. Cele mai importante momente sunt marți, când Marte intră în Taur și Venus în Rac. Urmează apoi să schimbăm zodia, când soarele trece în Gemeni.

Horoscop Berbec săptămâna 18 - 24 mai 2026 Nativii Berbec încep săptămâna cu o stare de spirit excelentă, profitând pe 18 mai de aspectul armonios dintre Lună și Venus. Această energie îi ajută să se facă înțeleși cu ușurință în orice discuție. Marți, prioritățile se schimbă: Marte intră în Taur, iar Venus ajunge în Rac. Atenția lor se mută pe zona banilor și pe liniștea de acasă. Este un moment bun să pună lucrurile în ordine, mai ales că aspectul dintre Mercur și Pluton le aduce o capacitate de observație ascuțită, ajutându-i să vadă clar unde se duc resursele lor. Pe 21 mai, Soarele intră în Gemeni și dinamizează sfera interacțiunilor. Acest tranzit le aduce un ritm alert, drumuri frecvente și numeroase întâlniri, dar le stimulează și abilitatea de a negocia, de a învăța lucruri noi sau de a rezolva chestiuni administrative presante. Punctul cel mai intens al săptămânii este 22 mai, când tandemul Soare-Uranus poate veni cu o veste neașteptată sau cu o idee bruscă despre cum să rezolve o situație complicată. Deși totul pare să se întâmple pe repede-înainte, cooperarea dintre Mercur și Saturn îi ajută să rămână cu picioarele pe pământ. Această influență le dă răbdarea de a nu se arunca în decizii pripite, asigurându-se că ceea ce aleg acum va rezista pe termen lung. Citește și Cele mai atractive destinații din România în 2026. Care este „tărâmul fermecat” al anului Horoscop Taur săptămâna 18 - 24 mai 2026 Nativii Taur primesc un impuls puternic de energie în această săptămână. Marți, 19 mai, Marte, planeta acțiunii, intră în semnul lor, aducându-le determinarea de a porni acele proiecte personale pe care le-au tot amânat. În aceeași zi, Venus ajunge în Rac, facilitând discuțiile calme, iar aspectul favorabil dintre cele două planete îi ajută să își impună punctul de vedere fără să creeze tensiuni. Tot pe 19 mai, cooperarea dintre Mercur și Pluton le oferă o intuiție excelentă în negocieri. Pe 21 mai, Soarele părăsește zodia lor și intră în Gemeni, mutând atenția pe zona câștigurilor din munca proprie. Acest tranzit le dinamizează planul financiar, stimulându-le dorința de a-și diversifica sursele de venit, de a negocia noi condiții de colaborare sau de a găsi idei pentru a-și valorifica abilitățile. Ziua de 22 mai vine însă cu surprize, deoarece aspectul strâns dintre Soare și Uranus poate aduce o schimbare bruscă legată de o sursă de venit sau o oportunitate materială neașteptată. Din fericire, dialogul dintre Mercur și Saturn le aduce stabilitate. Acest context îi ajută să rămână organizați, să verifice actele cu atenție și să ia decizii financiare corecte. Horoscop Gemeni săptămâna 18 - 24 mai 2026 Gemenii încep săptămâna într-o formă socială excelentă. Pe 18 mai, prezența Lunii și a lui Venus în zodia lor le accentuează farmecul și îi ajută să atragă atenția cu ușurință. Marți, 19 mai, Marte intră în Taur, îndemnându-i să fie mai discreți cu planurile și acțiunile lor. În aceeași zi, Venus ajunge în Rac, favorizând o îmbunătățire a bugetului personal. Aspectul armonios dintre Mercur, guvernatorul lor, și Pluton le facilitează un dialog constructiv, ajutându-i să rezolve rapid o problemă complicată legată de locul de muncă. Pe 21 mai, Soarele intră în zodia lor, aducându-le un plus de vitalitate și concentrare pe propria persoană. Acest tranzit le oferă încrederea și curajul necesare pentru a-și redefini obiectivele sau pentru a demara proiecte noi. Ziua de 22 mai vine cu evenimente intense: aspectul strâns dintre Soare și Uranus, planeta imprevizibilului, poate aduce o dorință acută de independență sau o schimbare bruscă de atitudine. Din fericire, dialogul dintre Mercur și Saturn le oferă disciplină mentală. Acest context îi ajută să își structureze ideile, să nu acționeze impulsiv și să comunice clar ceea ce își doresc.

Horoscop Rac săptămâna 18 - 24 mai 2026 Nativii Rac se bucură de o schimbare favorabilă a contextului astral. Astfel, marți, 19 mai, Venus intră în semnul lor, aducându-le mult farmec și dorința de a se pune pe primul loc. În aceeași zi, Marte ajunge în Taur, activând zona planurilor de viitor, iar sprijinul dintre cele două planete îi ajută să obțină cu ușurință susținere din partea prietenilor. Tot pe 19 mai, aspectul dintre Mercur și Pluton le facilitează discuții sincere, reușind să clarifice o tensiune veche din relația de cuplu. Pe 21 mai, Soarele intră în Gemeni și îi îndeamnă la odihnă și la detașare de agitația zilnică. Acest tranzit le oferă ocazia de a-și reîncărca energiile și de a-și analiza în liniște prioritățile. Ziua de 22 mai vine cu momente imprevizibile: întâlnirea dintre Soare și Uranus poate scoate la iveală informații ascunse sau le poate oferi, brusc, răspunsul la o problemă pe care nu știau cum să o abordeze. Din fericire, aspectul dintre Mercur și Saturn le aduce claritate. Acest context îi ajută să își pună ordine în gânduri și să transforme ideile în planuri concrete. Horoscop Leu săptămâna 18 - 24 mai 2026 Săptămâna debutează pentru nativii Leu cu o activitate socială intensă. Luni, 18 mai, prezența Lunii și a lui Venus în sectorul prietenilor îi ajută să comunice cu ușurință și să iasă în evidență în cercul de apropiați. Marți, 19 mai, ritmul devine mult mai solicitant. Marte intră în Taur, cerându-le să fie activi și hotărâți în carieră. În paralel, Venus ajunge în Rac, aducând o nevoie de liniște în viața privată. Sprijinul dintre cele două planete îi ajută să își apere interesele profesionale cu tact, fără să forțeze lucrurile. Tot pe 19 mai, dialogul dintre Mercur și Pluton facilitează discuții importante, ajutându-i să obțină o victorie la locul de muncă. Pe 21 mai, Soarele, guvernatorul lor, intră în Gemeni și le dinamizează viața socială. Acest tranzit le îndreaptă atenția către proiectele de grup, facilitându-le colaborările și discuțiile despre planurile de viitor. Ziua de 22 mai este însă imprevizibilă: întâlnirea dintre Soare și Uranus poate aduce o veste bruscă din partea unui prieten sau o schimbare radicală într-o colaborare. Din fericire, cooperarea dintre Mercur și Saturn le oferă claritate. Acest aspect îi ajută să nu reacționeze din orgoliu și să își protejeze planurile. Horoscop Fecioară săptămâna 18 - 24 mai 2026 Pentru nativii Fecioară, începutul săptămânii pune în prim-plan imaginea și reputația profesională. Luni, 18 mai, prezența Lunii și a lui Venus într-un sector vizibil le oferă ocazia să se facă remarcați cu ușurință la locul de muncă sau într-un context oficial. Marți, 19 mai, Marte intră în Taur, aducându-le curajul de a explora idei noi, de a învăța ceva diferit sau de a planifica o călătorie. În aceeași zi, Venus ajunge în Rac, favorizând relațiile cu prietenii. Sprijinul dintre cele două planete îi ajută să obțină rapid susținere pentru un plan personal. Tot pe 19 mai, dialogul dintre Mercur, guvernatorul lor, și Pluton le aduce o mare putere de convingere și claritate mentală într-o discuție importantă. Pe 21 mai, Soarele intră în Gemeni, punând accentul pe carieră și pe statutul social. Acest tranzit le oferă mai multă vizibilitate în plan profesional, stimulându-le ambiția și dorința de a avansa sau de a prelua inițiativa în proiecte importante. Ziua de 22 mai vine însă cu surprize: întâlnirea dintre Soare și Uranus poate aduce o schimbare bruscă de direcție la locul de muncă sau o propunere neașteptată din partea unui superior. Din fericire, cooperarea dintre Mercur și Saturn le asigură rigoarea necesară. Acest context îi ajută să analizeze atent detaliile, să nu se grăbească și să ia decizii sigure pe termen lung.

Horoscop Balanță săptămâna 18 - 24 mai 2026 Pentru nativii Balanță, începutul săptămânii este favorabil discuțiilor la distanță sau planificării unor călătorii. Luni, 18 mai, prezența Lunii și a lui Venus, guvernatoarea lor, în sectorul cunoașterii și al expansiunii îi ajută să comunice cu multă ușurință și să obțină informațiile de care au nevoie. Marți, 19 mai, Marte intră în Taur, solicitând atenție asupra banilor la comun sau a investițiilor. În aceeași zi, Venus ajunge în Rac, punând în prim-plan cariera și imaginea profesională. Sprijinul dintre cele două planete îi ajută să obțină o aprobare sau o susținere financiară printr-o atitudine diplomată. Tot pe 19 mai, dialogul dintre Mercur și Pluton le oferă ocazia să rezolve o situație delicată printr-o discuție sinceră. Pe 21 mai, Soarele intră în Gemeni, aducându-le o dorință puternică de a-și extinde orizonturile și de a acumula cunoștințe noi. Acest tranzit le stimulează interesul pentru studiu, dezvoltare personală sau călătorii și le facilitează interacțiunile la distanță ori gestionarea unor demersuri administrative importante. Ziua de 22 mai vine cu evenimente neașteptate: întâlnirea dintre Soare și Uranus indică o oportunitate bruscă de a pleca la drum sau o veste care le schimbă complet niște planuri. Din fericire, cooperarea dintre Mercur și Saturn le aduce echilibru. Acest context îi ajută să organizeze detaliile cu calm și să integreze aceste noutăți. Horoscop Scorpion săptămâna 18 - 24 mai 2026 Pentru Scorpioni, săptămâna pune accentul pe relații și pe resursele financiare comune. Marți, 19 mai, Marte, guvernatorul lor, intră în Taur, activând sectorul parteneriatelor. Acest tranzit le aduce mai multă inițiativă în relații, dar le cere și răbdare pentru a preveni eventualele tensiuni sau reacții impulsive. În aceeași zi, Venus ajunge în Rac, facilitând dialogul. Sprijinul dintre cele două planete îi ajută să ajungă la o înțelegere concretă cu partenerul. Tot pe 19 mai, aspectul dintre Mercur și Pluton le permite să lămurească o problemă veche printr-un dialog constructiv. Pe 21 mai, Soarele intră în Gemeni, mutând atenția pe sectorul resurselor comune. Acest tranzit le aduce o mai mare claritate în gestionarea banilor deținuți împreună cu partenerul, stimulându-le dorința de a-și reorganiza bugetul, de a rezolva chestiuni administrative sau de a negocia acorduri financiare avantajoase. Ziua de 22 mai vine cu noutăți: întâlnirea dintre Soare și Uranus poate aduce o schimbare bruscă legată de bani sau o veste financiară neașteptată. Din fericire, cooperarea dintre Mercur și Saturn le asigură rigoare. Acest context îi ajută să verifice datele și să gestioneze situația materială cu mult calm. Horoscop Săgetător săptămâna 18 - 24 mai 2026 Pentru nativii Săgetător, începutul săptămânii este favorabil parteneriatelor. Astfel, pe 18 mai, prezența Lunii și a lui Venus într-un sector relațional îi ajută să colaboreze excelent și să aplaneze orice divergență cu cei din jur. Marți, 19 mai, Marte intră în Taur, cerând efort susținut și organizare la locul de muncă. În aceeași zi, Venus ajunge în Rac, aducând un potențial câștig prin intermediul altora sau soluționarea unui demers financiar. Sprijinul dintre cele două planete îi ajută să își eficientizeze munca și să obțină un avantaj material concret. Tot pe 19 mai, aspectul dintre Mercur și Pluton le oferă o minte analitică, ideală pentru a negocia un contract sau o plată. Pe 21 mai, Soarele intră în Gemeni, punând accentul pe parteneriate și asocieri. Acest tranzit le dinamizează relațiile de cuplu și colaborările profesionale, oferindu-le mai multă claritate în interacțiuni și oportunitatea de a stabili acorduri noi. Ziua de 22 mai vine cu noutăți: întâlnirea dintre Soare și Uranus poate aduce o reacție surprinzătoare din partea partenerului sau o propunere neașteptată de colaborare. Din fericire, cooperarea dintre Mercur și Saturn le asigură prudență. Acest context îi ajută să nu tragă concluzii pripite, să analizeze clar termenii și să mențină stabilitatea în relații.

Horoscop Capricorn săptămâna 18 - 24 mai 2026 Pentru nativii Capricorn, începutul săptămânii aduce o bună colaborare la locul de muncă. Luni, 18 mai, prezența Lunii și a lui Venus îi ajută să rezolve cu ușurință sarcinile zilnice. Marți, 19 mai, Marte intră în Taur, dinamizând sectorul asociat sferei sentimentale, aventurilor romantice sau proiectelor persoanele. În aceeași zi, Venus ajunge în Rac, facilitând dialogul cu partenerul. Sprijinul dintre cele două planete îi ajută să găsească un echilibru între propriile dorințe și nevoile partenerului. Tot pe 19 mai, aspectul dintre Mercur și Pluton le aduce argumente puternice într-o negociere. Pe 21 mai, Soarele intră în Gemeni, punând accentul pe sectorul muncii și sănătății. Acest tranzit le oferă un plus de energie pentru a-și eficientiza activitățile curente, pentru a se organiza mai bine profesional și pentru a acorda mai multă atenție stilului de viață. Ziua de 22 mai vine cu evenimente imprevizibile: întâlnirea dintre Soare și Uranus poate aduce o schimbare bruscă de program sau o sarcină neașteptată la serviciu. Din fericire, cooperarea dintre Mercur și Saturn, guvernatorul lor, le asigură rigoare. Acest context îi ajută să se adapteze rapid, să organizeze eficient noile condiții și să mențină controlul. Horoscop Vărsător săptămâna 18 - 24 mai 2026 Pentru nativii Vărsător, începutul săptămânii este favorabil proiectelor personale. Luni, 18 mai, prezența Lunii și a lui Venus le susține creativitatea și îi ajută să își exprime clar ideile. Marți, 19 mai, Marte intră în Taur, aducând acțiune și decizii practice legate de casă sau administrarea unor proprietăți. În aceeași zi, Venus ajunge în Rac, îmbunătățind relațiile cu colegii de muncă. Sprijinul dintre cele două planete îi ajută să rezolve eficient o chestiune domestică fără să își neglijeze sarcinile profesionale. Tot pe 19 mai, aspectul dintre Mercur și Pluton le oferă claritate mentală pentru a descifra o situație financiară sau profesională complicată. Pe 21 mai, Soarele intră în Gemeni, punând accentul pe pasiuni și pe viața sentimentală. Acest tranzit le aduce mai multă vitalitate și optimism, stimulându-le dorința de a se exprima liber, de a se bucura de romantism și de a-și cultiva pasiunile. Ziua de 22 mai este marcată de neprevăzut: întâlnirea dintre Soare și Uranus, guvernatorul lor, poate aduce o idee strălucită sau o întorsătură bruscă într-un proiect. Din fericire, cooperarea dintre Mercur și Saturn le oferă ancorare în realitate. Acest context îi ajută să pună în practică ideile într-un mod organizat și eficient. Horoscop Pești săptămâna 18 - 24 mai 2026 Nativii Pești încep săptămâna concentrați pe viața de familie. Luni, 18 mai, prezența Lunii și a lui Venus în sectorul domestic favorizează discuțiile liniștite, armonia în familie și dorința de a redecora sau înfrumuseța locuința. Marți, 19 mai, Marte intră în Taur, intensificând comunicarea, deplasările scurte și negocierile. În aceeași zi, Venus ajunge în Rac, aducând un climat favorabil în plan sentimental. Aspectul armonios dintre cele două planete îi ajută să își exprime cu mult curaj sentimentele și să își cucerească partenerul. Tot pe 19 mai, dialogul dintre Mercur și Pluton le aduce forță de convingere într-o discuție importantă cu un prieten sau colaborator. Pe 21 mai, Soarele intră în Gemeni, punând accentul pe sectorul locuinței și relațiilor cu rudele. Acest tranzit direcționează energia către mediul intim, stimulând dorința de a face schimbări, de a rezolva chestiuni familiale și de a petrece mai mult timp alături de cei dragi. Ziua de 22 mai vine cu schimbări: întâlnirea dintre Soare și Uranus poate aduce o decizie bruscă legată de o proprietate sau o veste neașteptată în familie. Din fericire, dialogul dintre Mercur și Saturn le oferă o abordare practică. Acest context îi ajută să rezolve orice situație urgentă cu calm, găsind soluții practice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













