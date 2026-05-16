Pe lângă decorurile spectaculoase, vizitatorii se pot bucura și de muzică live. Căruța cu bujori în diferite nuanțe de roz e un punct de reper pentru doamnele și domnișoarele care trec prin Piața Matache. Locul e numai bun pentru o ședință foto.

Corespondent PRO TV: „Aici în Piața Matache este plin de bujori și plin de femei. Nu este de mirare acest lucru pentru ca bujorii sunt florile preferate ale multor doamne și domnișoare”.

Iar pentru femeile care nu au reușit să ajungă să admire decorul, iubiții sau soții s-au asigurat că nu merg acasă cu mâna goală - mai ales că vineri a fost Ziua Bujorului.

Suzanne Dobromir, organizatoare festivalului: „În spate vedeți și un decor reprodus de la începutul secolului 20, încercăm să creăm o punte intre trecut și prezent și ne-am reunit pentru multe lucruri frumoase, multă culoare, parfum”.

Seara a fost animată de un concert live.

Sâmbătă seară, Corul Madrigal va întreține atmosfera în Piața Matache. Iubitorii de bujori pot da o fugă și în Piața Amzei - împodobită, la rândul ei, cu aceste flori.