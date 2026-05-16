Potrivit publicaţiei Hollywood Reporter, internaţionalul norvegian va juca „o versiune animată a sa” în filmul „Viqueens”, regizat şi co-scris de Harald Zwart, regizorul olandezo-norvegian al filmelor „The Karate Kid” şi „Agent Cody Banks”.

Sinopsisul filmului de pe IMDB descrie astfel povestea din Viqeens: „Pentru a-l înapoia pe un pasager clandestin, două fete vikinge curajoase pleacă din Norvegia în China. Descoperind secrete, devenind pricepute în zmeie-dragon, artificii şi kung fu, şi realizând că darurile prieteniei depăşesc orice se poate lua de la adversari.”

„Erling a devenit deja un fel de star viking în viaţa reală în întreaga lume – puternic, neînfricat şi unic norvegian. Aducerea lui în acest univers în rolul său propriu conferă filmului o energie şi o autenticitate neaşteptate, care s-au potrivit perfect acestei poveşti”, a declarat Zwart.

Zwart îi mai are în distribuţie şi pe muziciana Rita Ora şi pe Ella Purnell din serialul „Yellowjackets” în rolurile principale, pe nume Hedvig şi Ingrid, precum şi pe prezentatorul de talk-show Alan Carr într-un rol secundar, cel al unui „scriitor regal cu dificultăţi în compunerea versurilor”.

Haaland, care s-a alăturat echipei Manchester City în 2022, venind de la Borussia Dortmund, conduce în cursa pentru Gheata de Aur, după ce a marcat 26 de goluri până acum în sezonul 2025-26 al Premier League.

Viqueens urmează să fie lansat în jurul Crăciunului.