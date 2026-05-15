Concurenții care au urcat pe scena Românii au talent au încercat să demonstreze publicului și juriului că merită să ajungă în Marea Finală din 29 mai, dar și să câștige marele premiu.

Concurenții din a doua semifinală Românii au Talent 2026

Pentru un loc în Marea Finală au concurat DJ Sebic, Ansamblul „Carpatica”, Anastasia Horbatsevych, Leo și Teo, Re-Born, Gendai, Doina Andronachi, Ovidiu Prunoiu, Baba Jackson, Tiago Suma, Antonia Voroneanu și Bianca Muntean.

Fiecare moment a fost răsplătit cu aplauze puternice, iar alegerea finaliștilor a fost dificilă pentru telespectatori.

La finalul unei seri pline de emoție, lacrimi și suspans, publicul a decis ca Antonia Voroneanu, Bianca Muntean și trupa Re-Born să meargă în Marea Finală.

Cei trei finaliști vor concura pe 29 mai pentru marele premiu în valoare de 120.000 de euro, la Românii au talent.

Propunerea pentru Premiul de Originalitate

La finalul serii, jurații au avut de făcut o alegere importantă. După momentele prezentate pe scenă, Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănăse și Mihai Bobonete au desemnat un nou concurent care va concura pentru Premiul de Originalitate.

În urma deliberărilor, jurații Românii au talent au decis că trupa Re-Born merită să fie votată de public pentru prestația spectaculoasă din semifinală.

Vinerea viitoare, alți 12 concurenți vor urca pe scena talentelor și vor încerca să obțină un loc în Marea Finală din 29 mai. Emisiunea Românii au talent poate fi urmărită LIVE, vineri, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.