Ce se întâmplă corpul tău dacă renunți la zahăr

Sunt influențate energia, pofta de mâncare, pielea și sănătatea pe termen lung, plus sfaturi utile pentru schimbare.

Cum afectează zahărul energia și starea de spirit

Consumul de zahăr influențează direct felul în care te simți și nivelul de energie pe care îl ai de-a lungul zilei. Chiar dacă pe moment pare că îți oferă un impuls rapid, lucrurile nu sunt chiar atât de simple, iar efectele reale sunt, de multe ori, mai puțin favorabile decât ai crede.

În primul rând, zahărul acționează rapid asupra creierului. Glucoza este combustibilul principal al acestuia, iar atunci când mănânci ceva dulce, nivelul de energie crește aproape imediat. Această creștere vine la pachet cu o stare de bine și chiar o ușoară euforie, pentru că sunt stimulate substanțe din creier, inclusiv dopamina. Problema este că această senzație nu durează foarte mult.

Un studiu amplu publicat în reviste științifice internaționale arată că, în realitate, zahărul nu îmbunătățește starea de spirit pe termen scurt. Din contră, la aproximativ o oră după ce ai consumat ceva dulce, este posibil să te simți mai obosit și mai puțin atent. De aici vine și ideea cunoscută ca „prăbușirea de energie” după zahăr. Explicația este destul de clară. După ce nivelul zahărului din sânge crește brusc, organismul reacționează și eliberează insulină pentru a-l reduce. Această reacție duce la o scădere rapidă a glicemiei, iar rezultatul se simte imediat: oboseală, iritabilitate și lipsă de concentrare. Practic, energia pe care ai simțit-o inițial dispare la fel de repede cum a apărut.

Pe termen mai lung, efectele devin și mai serioase. Studiile arată o legătură clară între consumul ridicat de zahăr și apariția stărilor depresive. De exemplu, o cercetare realizată pe adulți a arătat că un consum mai mare de zahăr este asociat cu un risc crescut de depresie, care poate ajunge până la 28% pentru cantități mai mari consumate zilnic. Alte cercetări au confirmat că persoanele care consumă frecvent produse dulci au, în timp, un risc mai mare de probleme de sănătate mintală. Există mai multe explicații pentru aceste efecte. Zahărul poate influența neurotransmițătorii din creier, adică substanțele care reglează starea de spirit. În plus, consumul excesiv poate duce la inflamație în organism și la dezechilibre hormonale, iar ambele sunt asociate cu anxietatea și depresia.

Ce se întâmplă cu pielea și aspectul fizic

Consumul mare de zahăr nu se vede doar în analize, ci și în felul în care arăți. Pielea este printre primele zone unde apar schimbări, iar uneori acestea devin vizibile mai repede decât te-ai aștepta. Unul dintre procesele importante implicate se numește glicație. Pe scurt, moleculele de zahăr se leagă de proteinele din piele, mai ales de colagen și elastină, cele care mențin pielea fermă și elastică. În urma acestui proces apar niște compuși care rigidizează aceste fibre și le slăbesc structura.

Efectul se vede în timp prin îmbătrânirea prematură a pielii. Aceasta începe să își piardă elasticitatea, apar riduri fine, iar aspectul general devine mai tern și mai obosit. Pe măsură ce procesul continuă, pielea nu mai revine la fel de ușor la forma inițială, iar liniile de expresie devin mai vizibile. Pe lângă acest lucru, zahărul contribuie și la inflamație în organism. Nivelurile ridicate de insulină pot declanșa reacții inflamatorii, care agravează probleme deja existente, cum ar fi acneea, rozaceea sau eczema. În același timp, crește și producția de sebum, ceea ce favorizează apariția coșurilor.

Aspectul pielii se schimbă treptat. Tenul poate deveni mai neuniform, mai lipsit de strălucire și mai obosit. În unele cazuri apare și deshidratarea, pentru că proteinele afectate nu mai rețin apa la fel de bine. În plus, zahărul influențează și sistemul imunitar. Un consum ridicat poate reduce capacitatea organismului de a lupta cu infecțiile, iar acest lucru se reflectă și în sănătatea pielii.

Pe termen lung, toate aceste efecte se adună. Pielea îmbătrânește mai repede, devine mai sensibilă și își pierde din aspectul sănătos. Din acest motiv, reducerea zahărului nu ține doar de sănătate, ci se vede direct și în felul în care arăți zi de zi.

Cum se modifică pofta de mâncare și metabolismul

Zahărul nu influențează doar energia, ci și felul în care apare foamea și modul în care funcționează metabolismul. La început efectele pot părea mici, dar în timp devin tot mai evidente. Când consumi zahăr, glicemia crește rapid. Ca răspuns, organismul eliberează insulină pentru a o reduce. Problema este că această scădere apare destul de brusc, iar rezultatul este că senzația de foame revine la scurt timp după ce ai mâncat.

În același timp, zahărul activează sistemul de recompensă al creierului. Alimentele dulci duc la eliberarea de dopamină, ceea ce creează o stare de plăcere și te face să vrei să repeți experiența. Cu cât creșterea glicemiei este mai rapidă, cu atât și această reacție este mai intensă. Așa apare pofta constantă de dulce. Nu este doar un obicei, ci un mecanism real al organismului, care ajunge să ceară din nou zahăr pentru a obține aceeași senzație.

Metabolismul este și el afectat. Consumul frecvent de zahăr în cantități mari poate duce la rezistență la insulină, adică situația în care celulele nu mai răspund corect la acest hormon. În timp, acest lucru favorizează acumularea de grăsime și crește riscul unor probleme precum diabetul de tip 2 sau sindromul metabolic. Un alt aspect important este legat de sațietate, conform Nutritionsource.com.

Zahărul, mai ales cel din alimente procesate, nu oferă o senzație de plin pe termen lung. Din acest motiv, este ușor să consumi mai multe calorii decât ai nevoie, fără să îți dai seama. Pe termen lung, metabolismul devine mai lent și mai puțin eficient. Corpul începe să stocheze mai ușor energia sub formă de grăsime, iar controlul foamei devine din ce în ce mai dificil.