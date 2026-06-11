„Buzăul este un ţinut al contrastelor armonioase: de la solurile nisipoase ale teraselor de luncă, unde ardeiul iute prinde acea iuţeală inconfundabilă, până la pădurile de stejar din Subcarpaţi, care împrumută lemnul lor nobil pentru afumarea lentă şi aromată a babicului. Acesta este un tărâm unde istoria şi legenda se împletesc firesc - de la vechile poveşti ale boierilor ce ospătau împăraţi, până la mâinile dibace ale artizanilor locali care, generaţie după generaţie, au desăvârşit arta preparării acestui produs, transformându-l într-o adevărată emblemă a locului. Esenţa 'Babicului de Buzău' stă în răbdarea şi măiestria producătorilor locali, care transformă ingredientele simple într-o delicatesă inimitabilă prin gesturi migăloase, transmise din generaţie în generaţie", arată asociaţia.

Potrivit Anei Maria Mircea, preşedintă a Asociaţiei pentru Promovarea Babicului de Buzău, certificarea aparţine întregii comunităţi care a păstrat vie tradiţia Babicului de Buzău şi tuturor producătorilor care au transmis această reţetă din generaţie în generaţie.

Tradiția produsului

„Ne-am dorit să arătăm că un produs tradiţional românesc poate îndeplini cele mai exigente standarde europene şi poate deveni un ambasador autentic al României. (...) În cadrul Asociaţiei pentru Promovarea Babicului de Buzău am reuşit să construim o comunitate care reuneşte producători, experţi, instituţii şi susţinători ai tradiţiilor locale în jurul unui obiectiv comun: protejarea şi promovarea identităţii gastronomice a regiunii. Privim această recunoaştere europeană ca pe o responsabilitate de a continua să valorificăm patrimoniul local, inclusiv prin proiecte culturale şi editoriale dedicate istoriei şi poveştilor care stau în spatele Babicului de Buzău şi ale altor produse reprezentative ale zonei", a subliniat preşedinta asociaţiei.

Asociaţia „Babicul de Buzău" reuneşte câţiva dintre producătorii locali care au fost implicaţi în certificarea IGP a produsului.

Producătorii au inițiat demersurile în 2023

În anul 2023, mai mulţi producători din industria alimentară au anunţat că vor depune la Comisia Europeană documentaţia pentru înregistrarea Babicului de Buzău ca produs cu denumire şi indicaţie geografică protejată. La nivelul judeţului Buzău există, potrivit Direcţiei Agricole, un singur produs care se bucură de protecţie din punct de vedere al denumirii şi indicaţiei geografice, şi anume Cârnaţii de Pleşcoi, produşi în localitatea Pleşcoi din comuna Berca.

Conform reglementărilor Comisiei Europene, înregistrarea ca indicaţie geografică acordă o protecţie amplă denumirilor înregistrate, funcţionând ca drept de proprietate intelectuală pentru produsele care au o origine geografică specifică şi care deţin calităţi sau o reputaţie datorate originii respective.