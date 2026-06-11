În cadrul unei reuniuni cu ușile închise a celor 32 de ambasadori ai NATO, țările au dezbătut dacă alianța ar trebui să achiziționeze urgent mai multe drone ca parte a misiunilor de poliție aeriană deasupra statelor membre de pe linia frontului, potrivit a trei diplomați ai alianței cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să creeze riscuri majore pentru securitatea euro-atlantică, în special în Marea Neagră”, a scris președintele român Nicușor Dan după întâlnire. „Prin urmare, este important ca NATO să-și consolideze prezența și capacitățile în România.

NATO va accelera proiectele de apărare împotriva dronelor, astfel încât noi măsuri de sprijin pentru aliații afectați să fie aprobate la summitul de luna viitoare. Decizia vine după incidentul din România, unde o dronă rusească s-a prăbușit într-un bloc de locuințe, și pe fondul creșterii numărului de incidente cu drone pe flancul estic al Alianței, potrivit POLITICO.

Proiectul „Neptun Deep”, pe lista NATO

NATO urmărește să prezinte inițiative concrete privind dronele la summitul din 7–8 iulie, de la Ankara (Turcia).

Cu toate acestea, aliații au semnalat, de asemenea, amenințările la adresa infrastructurii critice din Marea Neagră, inclusiv proiectul românesc de explorare a gazelor offshore „Neptun Deep”, în valoare de 4 miliarde de euro, au declarat diplomații, proiect care urmează să devină operațional anul viitor. Țările au discutat dacă comandamentul militar al NATO ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a monitoriza amenințările reprezentate de dronele aeriene și navale la adresa acestor instalații, mai scrie sursa citată.

Oficialii militari naționali, care s-au întâlnit săptămâna trecută la comandamentul militar al alianței din orașul belgian Mons, și-au exprimat deschiderea față de transferul mai multor resurse de apărare aeriană pentru a monitoriza și elimina dronele care survolează România, potrivit primului diplomat NATO și unei persoane familiarizate cu această chestiune.