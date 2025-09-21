Ce determină apariția rezistenței la insulină și cum poate fi prevenită. Explicațiile medicilor

Rezistența la insulină apare înainte de diabetul de tip 2. O determină grăsimea acumulată în organism.

Vestea bună este că această rezistență la insulină dispare odată cu dispariția, prin tratament, a grăsimii interne. Dar punem întrebarea în dublu sens. Fac rezistență la insulină pentru că m-am îngrășat? Sau am rezistență la insulină și din această cauză mă îngraș și e greu să slăbesc? Răspundem imediat.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „E ca într-un baraj. Se produce multă apă în amonte, reușește să străbată, apoi, la un moment dat, fie pancreasul se chinuie să producă, fie blocajul e atât de mare încât celulele nu mai pot să primească zahărul și atunci apare diabetul”.

Aceasta e rezistența la insulină. Odată ce ne îngrășăm, apar substanțe de inflamație care nu mai lasă insulina să ducă zahăr în celule. Pancreasul simte și produce și mai multă insulină, sperând să ducă zahăr în celule, adică energie. În acest moment, deși kilogramele în plus există, glicemia e normală și păcălește. Ne confirmă membra Academiei Române, expert în lipidele din sânge:

Acad. Dr. Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară: „Ți se pare că tu ești o excepție, uite ție nu-ți crește glicemia. Da. Dar noi am urmărit pe mulți ani, nu am întâlnit cazuri care să nu sfârșească în diabet”.

Kilogramele în plus vin și cu grăsimi mărite în sânge. Grăsimile prea multe din sânge sunt preluate de peretele vaselor, dar și de ficat. Același proces îl suferă pancreasul.

Acad. Dr. Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară: „El preia, pentru că are o circulație foarte bine pusă la punct, aceste lipide trec prin el, preia lipide, cu cât sunt mai multe în circulație, cu atât se încarcă și celulele pancreasului. Înainte de a fi afectat pancreasul, ca și ficatul – trebuie să existe în circulație o creștere a acestor lipide. Te duci și îți faci analizele – colesterol, trigliceride, LDL și scade HDL colesterol”.

Cu grăsime se încarcă și celulele din pancreas care fabrică insulină. Odată ce se încarcă, celule ale sistemului imunitar, numite macrofage, vin să le apere. Dar se încarcă ele însele cu grăsime. Se sparg și distrug tot în jur, inclusiv celulele care fabrică insulină. După ce cresc grăsimile în sânge, va crește și glicemia. Dar e un fenomen târziu.

V-ați îngrășat, dar nu pare... dramatic. Mergeți cât mai repede la medic să primiți ajutor și să reduceți aceste kilograme, care fac întotdeauna inflamație în interiorul organismului. Apoi, un șir lung de evenimente biologice se termină cu ficat gras, pancreas gras, insuficiență renală, infarct de miocard și AVC.

Vedem și situația în care apare prima rezistența la insulină. Se întâmplă persoanelor normoponderale. Și vorbim despre sindroame genetice. În acest caz, rezistența la insulină apare sub forma acumulărilor de grăsime, dar doar în anumite zone. Medicul face ușor diferența. De asemenea, mergeți la medic pentru tratament.

