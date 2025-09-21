Ce determină apariția rezistenței la insulină și cum poate fi prevenită. Explicațiile medicilor

Doctor de bine
21-09-2025 | 11:06
×
Codul embed a fost copiat

Rezistența la insulină apare înainte de diabetul de tip 2. O determină grăsimea acumulată în organism.

autor
Andreea Groza

Vestea bună este că această rezistență la insulină dispare odată cu dispariția, prin tratament, a grăsimii interne. Dar punem întrebarea în dublu sens. Fac rezistență la insulină pentru că m-am îngrășat? Sau am rezistență la insulină și din această cauză mă îngraș și e greu să slăbesc? Răspundem imediat.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „E ca într-un baraj. Se produce multă apă în amonte, reușește să străbată, apoi, la un moment dat, fie pancreasul se chinuie să producă, fie blocajul e atât de mare încât celulele nu mai pot să primească zahărul și atunci apare diabetul”.

Aceasta e rezistența la insulină. Odată ce ne îngrășăm, apar substanțe de inflamație care nu mai lasă insulina să ducă zahăr în celule. Pancreasul simte și produce și mai multă insulină, sperând să ducă zahăr în celule, adică energie. În acest moment, deși kilogramele în plus există, glicemia e normală și păcălește. Ne confirmă membra Academiei Române, expert în lipidele din sânge:

Acad. Dr. Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară: „Ți se pare că tu ești o excepție, uite ție nu-ți crește glicemia. Da. Dar noi am urmărit pe mulți ani, nu am întâlnit cazuri care să nu sfârșească în diabet”.

Citește și
medicament
Un medicament "revoluţionar" ar putea încetini evoluţia diabetului de tip 1. Poate întârzia nevoia de insulină cu 3 ani

Kilogramele în plus vin și cu grăsimi mărite în sânge. Grăsimile prea multe din sânge sunt preluate de peretele vaselor, dar și de ficat. Același proces îl suferă pancreasul.

Acad. Dr. Anca Sima, Institutul de biopatologie celulară: „El preia, pentru că are o circulație foarte bine pusă la punct, aceste lipide trec prin el, preia lipide, cu cât sunt mai multe în circulație, cu atât se încarcă și celulele pancreasului. Înainte de a fi afectat pancreasul, ca și ficatul – trebuie să existe în circulație o creștere a acestor lipide. Te duci și îți faci analizele – colesterol, trigliceride, LDL și scade HDL colesterol”.

Cu grăsime se încarcă și celulele din pancreas care fabrică insulină. Odată ce se încarcă, celule ale sistemului imunitar, numite macrofage, vin să le apere. Dar se încarcă ele însele cu grăsime. Se sparg și distrug tot în jur, inclusiv celulele care fabrică insulină. După ce cresc grăsimile în sânge, va crește și glicemia. Dar e un fenomen târziu.

V-ați îngrășat, dar nu pare... dramatic. Mergeți cât mai repede la medic să primiți ajutor și să reduceți aceste kilograme, care fac întotdeauna inflamație în interiorul organismului. Apoi, un șir lung de evenimente biologice se termină cu ficat gras, pancreas gras, insuficiență renală, infarct de miocard și AVC.

Vedem și situația în care apare prima rezistența la insulină. Se întâmplă persoanelor normoponderale. Și vorbim despre sindroame genetice. În acest caz, rezistența la insulină apare sub forma acumulărilor de grăsime, dar doar în anumite zone. Medicul face ușor diferența. De asemenea, mergeți la medic pentru tratament.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Sursa: Pro TV

Etichete: sanatate, diabet, insulina, rezistenta,

Dată publicare: 21-09-2025 11:06

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Descoperire epocală. Diabetul de tip 1 poate fi vindecat direct din creier, fără insulină
Stiri Sanatate
Descoperire epocală. Diabetul de tip 1 poate fi vindecat direct din creier, fără insulină

Cercetătorii au descoperit că un hormon poate normaliza nivelul glicemiei în diabetul zaharat de tip 1 chiar şi fără insulină, acţionând direct asupra creierului.

Un medicament
Stiri Sanatate
Un medicament "revoluţionar" ar putea încetini evoluţia diabetului de tip 1. Poate întârzia nevoia de insulină cu 3 ani

Un medicament "revoluţionar", creat pentru a încetini evoluţia diabetului de tip 1, este testat în această perioadă pe un număr restrâns de pacienţi în Regatul Unit, informează marţi DPA.

Obezitatea, o boală inflamatorie. Cum contribuie celulele imune la rezistența la insulină
Doctor de bine
Obezitatea, o boală inflamatorie. Cum contribuie celulele imune la rezistența la insulină

Sistemul imunitar nu este agresat numai de bacterii și virusuri. Și grăsimea în exces înseamnă agresiune extremă. Sistemul imunitar începe lupta și astfel crește inflamația.

Recomandări
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă
Stiri externe
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă

Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte oficial duminică statul Palestina, în pofida presiunilor puternice din partea Statelor Unite şi a Israelului, înainte de sosirea şefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.

Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28