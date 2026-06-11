Bărbatul, pe nume Shen, din provincia Shaanxi, situată în nord-vestul Chinei, a cumpărat în 2013 un apartament nou într-un sat din apropierea capitalei provinciale, Xi’an.

El a cumpărat un apartament de 90 de metri pătrați la etajul 34 al clădirii, care a costat 2.646 de yuani (400 de dolari) pe metru pătrat.

Prețul era de aproximativ o treime din prețul mediu al locuințelor, deoarece complexul rezidențial avea drepturi de proprietate limitate.

Ce sunt apartamentele cu „drepturi de proprietate limitate”

Un apartament cu drepturi de proprietate limitate este denumirea neoficială a unui tip de locuință de pe piața gri, construită ilegal pe terenuri rurale aflate în proprietate colectivă.

Astfel de proiecte de construcție neautorizate ocupă terenuri rurale lăsate nefolosite în contextul procesului de urbanizare din China.

Aceste apartamente nu pot fi revândute și nu sunt protejate de lege. Cu toate acestea, oamenii le cumpără în continuare pentru că sunt ieftine, arată South China Morning Post.

Shen a plătit dezvoltatorului avansul inițial de 117.700 de yuani (17.400 de dolari) în 2013.

Dezvoltatorul i-ar fi spus că certificatele necesare pentru dezvoltarea proprietății vor fi finalizate ulterior.

De fapt, este imposibil ca proprietățile ilegale să primească setul complet de certificate.

Shen a semnat un contract cu dezvoltatorul imobiliar, care promitea predarea proprietății în 2015.

Shen s-a întors la locul său de muncă din Beijing și a constatat că clădirea nu fusese finalizată până la data de predare convenită.

În 2017, dezvoltatorul i-a comunicat că clădirea era gata și i-a cerut să achite suma restantă. Shen le-a răspuns că va face acest lucru abia după ce îi vor înmâna cheile.

Câteva luni mai târziu, i-au spus că clădirea în care se afla apartamentul său avea doar 32 de etaje.

Inițial, i-au oferit lui Shen un apartament la etajul 32, dar Shen nu dispunea de restul sumei de plată la acel moment. Două luni mai târziu, i-au spus că apartamentul de la etajul 32 nu mai era disponibil.

Shen a fost nevoit să depună o cerere de rambursare, dar dezvoltatorul i-a spus că nu dispune de fonduri și i-a cerut să aștepte.

În 2020, i-au rambursat lui Shen 20.000 de yuani (7.400 USD), iar în 2022 încă 50.000 de yuani, după care au încetat să-i mai răspundă la apeluri.

Shen a solicitat un arbitraj la autoritățile din Xi'an.

Dezvoltatorul nu poate fi executat silit

Comisia de arbitraj a obligat dezvoltatorul să-i restituie avansul de 47.700 de yuani (7.000 de dolari) pe care încă i-l datora, plus dobânzi în valoare de 27.000 de yuani.

Acordul prevedea, de asemenea, ca dezvoltatorul să plătească o despăgubire de 47.000 de yuani în cazul în care nu ar fi reușit să-i plătească lui Shen banii și dobânzile datorate.

Cu toate acestea, în luna mai a acestui an, Shen încă nu primise rambursarea suplimentară din partea dezvoltatorului. El a sesizat instanța locală, care a emis apoi un ordin de restricționare a cheltuielilor împotriva debitorului.

Însă debitorul nu avea economii sau proprietăți înregistrate pe numele său.

Pe rețelele de socializare, multe persoane au comentat riscurile achiziționării de apartamente cu drepturi de proprietate limitate.

„Apartamentele cu drepturi de proprietate limitate sunt ieftine, dar prezintă multe probleme. Bărbatul este ghinionist, dar nu există nicio modalitate de a-l ajuta”, a spus unul dintre ei.

O altă persoană a explicat de ce a cumpărat un astfel de apartament, cunoscând riscurile: „Ar trebui să cheltuiesc aceeași sumă de bani pentru închirierea unui apartament și, totuși, nu voi deține propriul meu apartament nici peste zece ani.”