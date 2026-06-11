Misiunea lui Eugen Tomac de a forma un guvern pare în acest moment imposibilă. Premierul desemnat mai are doar câteva zile la dispoziție ca să negocieze o majoritate parlamentară. Nici dinspre USR nu vin vești bune pentru el.

Membrii din filialele județene au decis, luni, aproape în unanimitate, să nu susțină Guvernul Tomac, iar UDMR a anunțat deja că nu va vota noul Executiv. Au apărut probleme și pe lista de miniștri. Adrian Papahagi, nominalizat la Cultură, a renunțat deși acceptase inițial propunerea.

Potrivit unor surse apropiate de premierul desemnat, poziția pregătită pentru consilierul prezidențial Radu Burnete - care a transmis că nu va face parte din Guvern - va fi preluată de Valeriu Nistor, manager într-o companie privată.

Acesta ar putea fi vicepremier fără portofoliu pentru economie, finanțe și mediul de afaceri, în timp ce pentru Ministerul Finanțelor va fi propus Ionuț Simion, consultant în afaceri și fiscalitate.

Surpriză la Sănătate

Justiția ar urma să îi revină lui Cosmin-Alexandru Soare-Filatov, consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale.

Pentru Sănătate are șanse să fie propus Șerban Dragosloveanu, managerul interimar al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor, București.

Vicepremier fără portofoliu pentru Digitalizare ar putea fi Bogdan Dumitru, care are experiență în securitate cibernetică.

Mai mult, Eugen Tomac a afirmat că din Cabinetul său vor face parte Sorin Costreie la Ministerul Educaţiei, ambasadorul României la NATO, Dănuţ Nicolaescu va fi ministrul Apărării, secretarul de stat Luca Niculescu va fi la Ministerul Afacerilor Externe, iar sociologul Vladimir Ionaş, la Ministerul Dezvoltării.

Premierul desemnat a explicat că sociologul Vladimir Ionaş a acceptat să facă parte din echipa sa la Ministerul Dezvoltării.