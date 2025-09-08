Alimente care îți pot afecta inima. Ce să eviți pentru o sănătate cardiovasculară mai bună

Alimentația are un impact esențial asupra sănătății noastre, indiferent de vârstă, iar rolul său devine și mai important când vine vorba de inimă. Specialiștii atrag atenția asupra unor alimente care ne fac mai mult rău decât bine.

Fiecare alegere alimentară pe care o faci poate influența în mod direct sănătatea inimii, contribuind fie la îmbunătățirea, fie la deteriorarea funcției cardiovasculare. Aceasta afectează factori importanți precum tensiunea arterială, nivelul grăsimilor din sânge și riscul de apariție a bolilor cardiovasculare.

Consumul frecvent de alimente bogate în grăsimi saturate, colesterol și sare poate favoriza formarea plăcilor de aterom pe pereții arterelor – un proces cunoscut sub numele de ateroscleroză. Această afecțiune îngustează vasele de sânge și le reduce elasticitatea, crescând semnificativ riscul de hipertensiune arterială, infarct miocardic sau accident vascular cerebral, potrivit reginamaria.ro.

În schimb, o alimentație echilibrată, bazată pe fructe, legume, cereale integrale și surse sănătoase de proteine – cum este peștele bogat în acizi grași Omega-3 – poate reduce inflamația și îmbunătăți profilul lipidic, protejând inima și sistemul cardiovascular.

Cele mai periculoase alimente pentru sistemul cardiovascular

Un alt factor esențial îl reprezintă antioxidanții și fitonutrienții prezenți în alimente, care combat stresul oxidativ și protejează celulele inimii și ale vaselor de sânge. Alimente precum afinele, spanacul sau nucile sunt surse valoroase de astfel de compuși și ar trebui incluse constant într-o dietă sănătoasă.

Astfel, specialiștii au alcătuit o listă de alimente care pot fi nocive pentru sistemul cardiovascular.

· alimente bogate în grăsimi saturate și grăsimi trans (produse din carne de porc, vita, slanina, produsele lactate integrale, unele uleiuri tropicale, margarină, snacks-uri)

· alimente cu un conținut ridicat de sodiu (alimente foarte sărate, produse tip junk food)

· zaharuri adăugate

· alcoolul

· alimente ultraprocesate

Pe de altă parte, medicii recomandă și o serie de alimente benefice pentru sănătatea inimii:

· Peștele gras și acizii grași Omega-3 (somon, macrou, sardine, hering)

· Fructe și legume

· Nucile și semințele (alune, nuci, semințe de in și de chia)

· Cerealele integrale (ovăz, quinoa, orez brun, pâinea integrală)

· Leguminoasele (fasole, linte mazăre)

· Grăsimile sănătoase (uleiul de măsline extravirgin)

Prin includerea acestor alimente în dieta ta zilnică, nu doar că vei sprijini sănătatea inimii, dar vei contribui și la starea ta generală de bine. Varietatea și echilibrul sunt esențiale într-o alimentație sănătoasă, așa că nu ezita să combini aceste alimente nutritive în mod creativ, pentru a te bucura pe deplin de beneficiile lor.

