El a apreciat, de asemenea, că România are nevoie de „o schimbare de direcție” după perioada guvernării conduse de liderul PNL, Ilie Bolojan.

'După părerea mea, guvernul Tomac trece. Și eu cred că e un lucru bun', a spus Manda, la Craiova, la conferința Organizației de Femei a PSD Dolj.

Reprezentantul social democraților a susținut că era Bolojan 'care a generat efecte economice și sociale negative pentru toate categoriile sociale' se încheie, iar astăzi nimeni nu e mulțumit de acest guvern, 'cu excepția boților și tiriboților', dar și aceștia au obosit fiindcă nu mai sunt bani'.

'Pot să vă spun că în perioada următoare se va încheia cu era aceasta Bolojan, cu o guvernare din care și noi am făcut parte, dar nu înseamnă că am fost de acord cu totul, în care vedem rezultatele și anume recesiune economică, inflație, scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului, faliment la companii, pierderea de locuri de muncă. E clar că lucrurile acestea nu mai pot continua. Vă spun că nu există nicio categorie socială de oameni astăzi în România mulțumită de guvernul Ilie Bolojan. Nu pensionarii, nu medicii, nu profesorii, nu bugetarii, nu mediul de afaceri, nimeni nu este mulțumit de activitatea domnului Bolojan. Sigur, singurii pe care putem să-i considerăm mulțumiți sunt boții, roboții și tiriboții care, din câte am văzut, au obosit și ei sau probabil că nu mai au suficient de mulți bani ca să activeze boții, roboții și tiriboții. Dar este clar că trebuie să depășim această perioadă în care un om care spune că vrea în opoziție, stă baricadat pe scaunele de la putere, partidul celălalt alături de el spune la fel că vrea în opoziție alături de Ilie Bolojan și în continuare se agață de scaune de la putere', a afirmat Manda.

Secretarul general al PSD a adăugat că în perioada următoare România va avea un guvern condus de Eugen Tomac.

'Numai că mai devreme sau mai târziu, eu cred că în perioada imediat următoare o să avem un vot pentru un nou guvern și atunci lucrurile o să meargă înainte și sunt bucuros că la discuția pe care am avut-o cu domnul Tomac măsurile pe care PSD-ul le propune pentru categoriile sociale pe care le reprezentăm, categoriile cu venituri mai mici, clasa medie și anume să reducem din taxe, să putem să sprijinim puterea de cumpărare și alte detalii de genul ăsta, vor fi incluse în programul de guvernare', a mai afirmat Claudiu Manda.

În același context, el a subliniat că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru a fost făcută de președintele Nicușor Dan și nu de fostul șef al statului, Traian Băsescu, respingând afirmațiile potrivit cărora acesta din urmă ar fi influențat desemnarea.

'Tot se vorbește despre Eugen Tomac că a fost consilierul lui Băsescu, iar astăzi este consilierul actualului președinte, Nicușor Dan. Și nu l-a propus Băsescu prim-ministru, l-a propus Nicușor Dan prim-ministru. Aș putea să-i spun folosind o frază din vremurile respective: 'nea Ilie nici nu știi, cât de mic începi să fii!'', a mai spus secretarul general al PSD.

Anunțul făcut de Ilie Bolojan

PNL nu susţine învestirea Guvernului Tomac, a anunţat joi liderul partidului, premierul interimar Ilie Bolojan, după şedinţa conducerii partidului.

El a precizat că parlamentarii liberali nu vor fi prezenţi la dezbateri sau vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota. Liderul liberal a arătat că un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire şi că această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are, pentru situaţia în care am ajuns.

Tomac s-a întâlnit luni cu reprezentanţii PNL, fiind primul partid cu care a discutat despre susţinerea la votul de învestitură.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, după discuţia cu premierul desemnat Eugen Tomac, că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, el arătând că în cadrul discuţiilor s-au spus lucrurile direct, fără ocolişuri.

Membrii USR din filialele județene au decis să nu susțină Guvernul Tomac

Potrivit unor surse politice, membrii USR din filialele județene au decis, aproape în unanimitate, să nu susțină guvernul lui Eugen Tomac.

Decizia oficială privind poziția Uniunii Salvați România față de Guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac, va fi luată în cursul zilei de vineri, 12 iunie.

AUR nu îl vrea pe Tomac premier

AUR nu va susține un Guvern „fără sprijin popular'', a anunțat președintele partidului, George Simion.

Potrivit acestuia, parlamentarii AUR nu vor vota pentru învestirea unui Guvern ce are în frunte un premier care „nu a primit nici 1% susținere din partea românilor”.

„Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor. Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. În fruntea țării trebuie să vină cei care au susținerea românilor'', a răspuns Simion, unui comentariu la postarea sa de pe Facebook.

Pentru ca Guvernul Tomac să treacă de Parlament are nevoie de 233 de voturi.

Fără susținerea măcar a uneia dintre formațiunile politice enumerate anterior, Guvernul Tomac nu va trece.