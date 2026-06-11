El a depus plângere pentru uzurparea numărului de înmatriculare și a inițiat diverse proceduri, dar fără succes.

Acum cinci ani, bărbatul, care locuiește în Rosières-en-Santerre, departamentul Somme, a cumpărat o mașină nouă la Amiens: un Jeep Renegade portocaliu. Vehiculului i s-a atribuit atunci o plăcuță provizorie, în așteptarea unei înmatriculări definitive.

Această plăcuță provizorie l-a aruncat pe bărbat într-un cerc vicios. La câteva luni după achiziționarea mașinii, bărbatul a avut surpriza neplăcută de a primi diverse amenzi din Italia, relatează Midi Libre.

A făcut cel puțin zece contestații

Probleme cu parcarea, depășirea vitezei, neplata taxei de drum… și amenzile s-au înmulțit. Problema este că el nu a fost niciodată în Italia. Așa că a depus plângere pentru uzurparea numărului de înmatriculare. În apărarea sa, fotografiile din procesele-verbale arată un SUV Audi, care nu seamănă deloc cu mașina lui portocalie.

Deși procedura a fost clasată fără urmări, bărbatul continuă să primească amenzi. A trimis zeci de contestații, dar fără rezultat. „Mi-e teamă că îmi vor reține banii direct din cont, nu mai pot dormi noaptea”, se îngrijorează el.