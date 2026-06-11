Agenţia americană estimează la 63% riscul unui fenomen El Nino foarte puternic între lunile noiembrie şi ianuarie, care l-ar clasa printre cele mai intense episoade climatice înregistrate vreodată de la începutul măsurătorilor în 1950.

El Nino este un fenomen climatologic natural, care încălzeşte temperaturile de la suprafaţa apei din centrul şi estul Pacificului ecuatorial, provocând anomalii la scară globală în ceea ce priveşte regimurile vânturilor, presiunilor atmosferice şi precipitaţiilor.

El Nino provoacă efecte la nivel global

Acest fenomen îşi atinge perioada de maximă intensitate, în general, spre sfârşitul anului. Deşi fiecare episod El Nino este diferit, evenimentele majore respectă adeseori tipare devenite familiare, inclusiv episoade de secetă în anumite regiuni din Amazonia, Indonezia şi Australia, perturbaţii ale musonului în India şi modificări ale precipitaţiilor în întreaga regiune a tropicelor.

În plus, căldura oceanică se disipează lent şi poate continua să facă temperaturile globale să crească în anul următor, ceea ce explică motivul pentru care numeroşi climatologi se tem că 2027 va doborî recordul pentru cel mai călduros an înregistrat vreodată.

Climatologii avertizează asupra temperaturilor record

La fel ca NOAA, experţii internaţionali în meteorologie sunt din ce în ce mai convinşi că un episod foarte puternic al fenomenului El Nino se va produce în acest an.

„Probabilităţile înclină puternic în favoarea unui episod moderat-puternic sau probabil puternic cu potenţial de a deveni unul fără precedent, în acest stadiu", a declarat miercuri directorul observatorului climatic european Copernicus, Carlo Buontempo.