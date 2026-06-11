Nominalizarea anterioară a omului de afaceri Bill Pulte – lipsit de experiență în domeniu – a stârnit reacții negative din partea congresmenilor americani și a blocat reînnoirea unei legi esențiale privind supravegherea.

„Puțini oameni din comunitatea juridică sunt respectați la nivelul lui Jay. Îndemn Senatul Statelor Unite să îl confirme pe Jay cât mai curând posibil”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, arată news.ro.

Cine este Jay Clayton

Clayton este în prezent procuror federal pentru Districtul Sudic al New Yorkului – una dintre cele mai importante și prestigioase funcții de procuratură din Statele Unite – și a fost anterior președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC). Experiența sa vastă atât în domeniul juridic, cât și în cel al reglementărilor financiare îl califică drept o alegere mult mai convențională pentru funcția de director al serviciilor de informații naționale arată susa citată.

Nominalizarea controversată a lui Bill Pulte

Trump anunțase marți că Bill Pulte, șeful agenției federale pentru locuințe și un om considerat loial președintelui, va prelua funcția de director interimar pe 19 iunie, mai devreme, urmând să o înlocuiască pe Tulsi Gabbard. Aceasta și-a dat demisia, care intră în vigoare de la 30 iunie.

Numirea lui Pulte – un om de afaceri fără experiență în domeniul informațiilor naționale – a declanșat o confruntare politică severă. Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, a respins joi o prelungire pe termen scurt a unei prevederi care permitea supravegherea străinilor – o legislație considerată esențială de administrația Trump. Blocajul a fost direct legat de nemulțumirea congresmenilor față de nominalizarea lui Pulte.

Schimbare de strategie

Prin propunerea lui Jay Clayton, Trump face un pas înapoi de la nominalizarea controversată și încearcă să obțină confirmarea Senatului pentru un candidat cu o carieră solidă în domeniul juridic și administrativ. Clayton este binecunoscut la Washington pentru activitatea sa de la SEC și pentru rolul său de procuror federal, iar șansele sale de confirmare sunt considerabil mai mari decât cele ale lui Bill Pulte