Casele a trei familii de români au fost incendiate de indivizi mascați. Ai noștri au scăpat cu viață datorită polițiștilor și pompierilor. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Grupuri de bărbați mascați și înarmați cu dispozitive incendiare improvizate au pornit pe străzi și și-au vărsat furia pe toți străinii din zonă, dar și pe forțele de ordine, după ce un irlandez a fost atacat cu cuțit de un imigrant din Sudan. Oameni nevinovați cu copii și-au părăsit casele, iar printre ei sunt și români.

Cătălin, român din Irlanda de Nord: „Cu copiii înăuntru, cu tot, nu i-a interesat. Vă dați seama că au fugit, săracii, care încotro. I-a mai salvat poliția... Sute, au plecat toți.”

Alexandra, româncă din Belfast: „Eu nu am ieșit afară din casă, am rămas traumatizată de situația prietenilor noștri, care au fost atacați în condițiile în care au doi copii mici. Sunt doi oameni muncitori, nu am cuvinte, pur și simplu le-au dat foc la tot. Sunt în hotel, vor pleca mâine, pentru că nu au mai găsit niciun bilet de avion.”

60 de familii de români care au plecat ieri de acasă, unii cu avionul, alții cu mașinile. În zilele următoare vor pleca și alții. Pur și simplu le este frică să iasă din casă. „Ne gândeam că se lasă noaptea și ne vor da foc în casă.”

Până acum, reprezentanții noștri din Irlanda au identificat două familii de români ale căror case au fost incendiate.

Mălina Vîrtejanu, consul onorific al României la Belfast: „Sunt în siguranță, suntem în legătură cu ei, noi și Consulatul de la Edinburgh. Au primit suport din partea statului nord-irlandez, au fost puși în temporary accommodation și, probabil, dacă e nevoie, vor merge cu escorta poliției să își recupereze o parte din bunuri. Casele au fost sigilate.”

Corespondent PROTV: „Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în Irlanda de Nord trăiesc aproximativ 20.000 de români. Cei care locuiesc în Belfast sunt îndemnați să sune la numărul de urgențe 999 dacă sunt atacați; chiar dacă nu vorbesc engleza, un traducător va fi pregătit să le ofere sprijin.”

Zeci de suspecți au fost arestați

Potrivit autorităților din Belfast, zeci de suspecți au fost arestați, în timp ce 12 polițiști au avut nevoie de îngrijiri medicale. Aseară, forțele de ordine au folosit tunuri cu apă, dar și gloanțe de cauciuc, ca să stopeze valul de violențe.

Dan Johnson, corespondent BBC: „Sunt informații că protestatarii din Glengormley încearcă să traverseze autostrada pentru a ajunge la locul unde se află un hotel pentru imigranți. Poliția a reușit să împiedice această grupă.”

Pentru că situația este volatilă, autobuzele și trenurile nu mai circulă după ora 18:00. Ca să domolească spiritele, autoritățile au publicat și un mesaj din partea familiei irlandezului înjunghiat. Rudele acestuia cer să fie oprite violențele.



