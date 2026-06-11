Analize făcute în laborator au arătat depășiri semnificative ale numărului de germeni și bacterii, în special în zona dopului și a filetului. Majoritatea bacteriilor provin din resturi de mâncare și salivă, iar în cazul copiilor și vârstnicilor pot fi periculoase.

Recipientele pentru apă și caserolele pentru mâncare reutilizabile nu sunt sigure dacă le folosim zilnic și le spălăm normal în bucătărie.

O demonstrează analizele de laborator pe care le-am făcut pentru câteva astfel de obiecte.

Rezultatele au depășit cu mult valorile normale și i-au surprins și pe specialiști.

Alexandru Ciric, Directorul Institutului de Cercetări Alimentare: „Din păcate s-a demonstrat ceva ce nu ne place să recunoaștem. În ceea ce privește ambalajele refolosibile, am avut pe multe dintre ele atât număr total de germeni, cât și bacterii coliforme, bacteriile coliforme însemnând mâini murdare și putem să spunem în termeni mai științifici și o contaminare fecaloidă.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Cele mai mari valori au fost înregistrate la recipientul din sticlă cu capac de lemn: 20.000 de germeni pe suprafața sticlei, 18.000 pe capac și 24.000 pe filet.

În cazul recipientului din plastic pentru copii, înăuntrul sticlei au fost identificați 340 de germeni pe centimetru pătrat, însă pe capac au fost găsiți 12.000, iar pe filet 6.400. Recipientul din plastic a avut 230 de germeni în interior, însă valorile au crescut semnificativ în zonele greu de curățat: 2.100 pe filet și 6.600 pe capac.

Recipientul din metal a avut cea mai mică încărcătură microbiană: 1.600 de germeni pe centimetru pătrat în interiorul lui, doar 81 pe filet și 230 pe capac.”

De altfel, specialiștii recomandă recipientele din metal pentru că sunt mai ușor de igienizat, iar bacteriile se dezvoltă mai greu. În schimb, recipientele din plastic se zgârie în timp, iar în aceste microfisuri se pot acumula bacterii. Nici cele din sticlă nu sunt lipsite de riscuri dacă au capace din lemn. Fiind un material poros, lemnul poate reține umezeală și microorganisme, ceea ce face curățarea mai dificilă.

Alexandru Ciric, Directorul Institutului de Cercetări Alimentare: „Filetul este locul în care rămân resturi, probabil și de mâncare, rămân resturi de piele, rămân resturi de ruj în cazul doamnelor, rămân resturi de salivă. Care sunt de fapt un suport de dezvoltare pentru orice bacterie ajunsă în zona aceea. Noi nu spălăm cu atenție filetul și mai ales dopul, ar trebui să-l spălăm cu o periuță, cu un burete, în așa fel încât să ne asigurăm că acolo nu rămân resturi de mâncare sau resturi de salivă și îndepărtăm și orice biofilm format.”

Cea mai curată probă a fost caserola reutilizabilă, cu doar trei germeni pe centimetru pătrat. Însă au fost detectate bacterii coliforme.

Steluța Boroghina, medic primar gastroenterolog: „Nu ne îmbolnăvim, dar pentru cineva care este într-o perioadă un pic mai labilă, să spunem copii mici, persoane cu malnutriție, vârstnici, gravide, mai ales pentru persoanele imunocompromise, care fac imunoterapie, ar putea să creeze unele probleme, mai ales de ordin digestiv: greață, vărsături, ceva care să imite o gastroenterocolită sau o toxiinfecție. Poate să ajungem la manifestări digestive mult mai severe, la subfebrilități.”

Am dus la analize și o caserolă de unică folosință, neutilizată, cumpărată din magazin.

Rezultatele au arătat că este sterilă.