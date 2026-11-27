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Asta arată o analiză recentă care confirmă că puterea de cumpărare a scăzut considerabil în timp ce prețurile au tot crescut, iar moneda națională s-a depreciat.

Mulți oameni spun că prețurile locuințelor au crescut mult mai mult decât veniturile, în ultimii ani, iar leul s-a depreciat față de euro, monedă în care sunt exprimate cel mai adesea tarifele din imobiliare.

Tânăr: „E complicat, cheltuielile curente, la care se adaugă și ratele mari, complicat cu creditarea, totul este mult mai greu”.

Tânăr: „Atâta timp cât nu ai sprijinul familiei cred că e destul de greu raportat la salariile care sunt în București, nu mai zic de celalalte orașe din țară”.

Corespondent Pro TV: „Dacă o persoană din București cu un salariu mediu net de 7.300 de lei merge la bancă poate obține un credit maxim de aproximativ 69.000 de euro în prezent. Suma reprezintă însă doar 49% din prețul mediu al unui apartament nou, cu două camere, de 55 de metri pătrați din Capitală, fără a lua în calcul avansul, potrivit unui analize imobiliare. Anul trecut, creditul acoperea 52% din preț, iar datele arată că puterea de cumpărare a scăzut de la an la an. În 2019, cineva cu salariul mediu putea lua un împrumut care acoperea atunci mult mai mult, 77% din prețul unui apartament cu două camere”.

Puterea de cumpărare a unei locuințe diferă de la un oraș la altul. În Timișoara și Iași, de exemplu, suma pe care o poate împrumuta cineva cu salariul mediu de la bancă reprezintă 48% din prețul mediu al unui apartament cu două camere. Iar în Cluj-Napoca, unde locuințele sunt mai scumpe, scade la 34%, arată aceeași analiză realizată de o companie de servicii imobiliare.

Alții se orientează către apartamente mai mici, la periferie, ori în blocuri vechi pentru a se încadra. Totuși, în primele 10 luni ale anului, numărul locuințelor vândute la nivel național a scăzut cu 15,5% la nivel național, potrivit datelor Agenției Naționale de cadastru.