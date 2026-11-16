În Baia Mare, de exemplu, această regulă este de mult în vigoare, iar în Turda propunerea s-a aflat recent în dezbatere publică.

De la începutul anului, în Turda au fost depuse mai multe reclamații semnate de locatari nemulțumiți de animalele de companie ale vecinilor de bloc. Ulterior, autoritățile locale au propus un proiect prin care cei care vor să țină un câine ori o pisică în propriul apartament să obțină acordul vecinilor.

Cristian Octavian Matei, primar Turda: Unii zic că îi deranjează lătratul, dacă sunt mai mulți câini, alții zic că îi deranjează părul la animale de talie mare, au fost aduse în discuție și pisicile.

Ana Florea, reprezentant asociație: Ca stăpân de patrupede, animal de companie, în primul rând trebuie să fii un om empatic, un om loial atât cu animalul, cât și cu vecinii și cei din jurul tău și cred că responsabilitatea își spune cuvântul și într-o parte și în cealaltă.

După ce a fost în dezbatere publică, proiectul din Turda nu a fost adoptat.

În schimb, în Baia Mare o astfel de regulă se aplică încă din 2015, printr-o hotărâre de consiliu local.

Ionuț Pârvu, viceprimar Baia Mare: În cazul în care nu există asociație de proprietari, să obțină acordul vecinilor direcți. Discutăm de cei de palier, dar și de cei cu care se învecinează deasupra sau dedesubt.

Locatarii riscă amenzi de până la 2.500 de lei dacă nu cer acordul înainte să aducă un animal de companie în apartament.

Gheorghe Perian, director executiv Poliția Locală Baia Mare: În acest an am primit un număr de trei sesizări scrise de la cetățeni. Sesizările se refereau dacă proprietarii respectivi au acordurile prevăzute de hotărâre și mă refer aici la acordul vecinilor.

În trecut și Timișoara a avut aceeași regulă, care a fost ulterior desființată. În Capitală, unele asociații de proprietari le impun stăpânilor de animale o taxă suplimentară.