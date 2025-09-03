Bărbații uciși când lucrau la întreținerea A1 urmau să iasă din tură. De ce i-a spulberat șoferul sârb, deși locul era marcat

Trei muncitori au murit marți într-un accident înfiorător, pe A1, în apropierea localității Boița, din județul Sibiu. Oamenii - care lucrau la întreținerea șoselei de mare viteză - au fost spulberați de o autocisternă.

Șoferul, un cetățean sârb, nu i-a văzut la timp, reiese din primele cercetări. Nu a văzut nici semnalizarea lucrărilor din zonă. Cei trei bărbați- de 19, 20 și 37 de ani- erau angajații unei firme specializate în marcaje rutiere.

Din păcate, pentru victime nu s-a putut face nimic. Au murit pe loc în momentul impactului.

Tragedia s-a întâmplat în jurul orei 16, cu câteva zeci de minute înainte ca oamenii să-și încheie programul.

Cei trei muncitori și șeful echipei erau la câțiva metri în fața unei autoutilitare aflate pe banda de urgență, în care țineau diverse echipamente și balize. Se pregăteau să facă ultimele lucrări din ziua respectivă, când au fost loviți în plin de o autocisterna cu număr de Serbia. Colegul celor trei victime - aflat la nici 20 de metri - a scăpat la limită.

Șofer martor: ”Direct din prima i-a luat. Nu știu, i-a văzut târziu, nu a fost atent, nu știu, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Prima dată (cisterna) a dat în balize, în mașini și după aia cred că i-a prins pe oameni, cred că au fost oamenii pe aici prin fața mașinii. A fost înaintea mea (cisterna), eu am făcut stânga, semnalizat stânga, m-am tras pe banda doi, el nu s-a mai tras pe banda doi".

Șofer bulgar: ”Eram pe banda din stânga, camionul albastru a oprit în fața mea. Cisterna era mai departe. Iar apoi pe partea dreaptă am văzut izbitura, mult praf”.

Echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru salvarea celor trei muncitori.

Șoferul sârb nu ar fi realizat că trebuie să treacă pe banda a doua

Andreea Ștefan, ISU Sibiu: ”La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, mașina medicului de urgență, o autospecială de descarcerare, una de transport victime multiple, una de stingere și o ambulanță SAJ. În accident au fost implicate o autocisternă fără încărcătură și o autoutilitară. din nefericire trei persoane de sex masculin prezentau leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora".

Etilotestul a arătat că șoferul autocisternei nu consumase alcool. Din primele cercetări, se pare că nu a realizat la timp că trebuie să treacă pe banda a doua. Asta deși lucrările erau semnalizate cu balize care indicau restrângerea traficului pe o singura bandă, cu săgeți luminoase, dar și cu indicatoare.

Isabela Brad, IPJ Sibiu: ”Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, șoferul unui ansamblu tir a lovit 3 bărbați, unul de 19 ani din județul Teleorman și doi de 20 și 37 de ani, din județul Dâmbovița, care efectuau marcaje rutiere, angajați ai unei societăți comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane".

Traficul pe A1, pe sensul de mers Boița-Sibiu, a fost blocat total timp de aproximativ două ore și 30 de minute.

