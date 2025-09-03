Bărbații uciși când lucrau la întreținerea A1 urmau să iasă din tură. De ce i-a spulberat șoferul sârb, deși locul era marcat

Stiri Diverse
03-09-2025 | 07:55
accident

Trei muncitori au murit marți într-un accident înfiorător, pe A1, în apropierea localității Boița, din județul Sibiu. Oamenii - care lucrau la întreținerea șoselei de mare viteză - au fost spulberați de o autocisternă.

 

autor
Octavian Moldovan

Șoferul, un cetățean sârb, nu i-a văzut la timp, reiese din primele cercetări. Nu a văzut nici semnalizarea lucrărilor din zonă. Cei trei bărbați- de 19, 20 și 37 de ani- erau angajații unei firme specializate în marcaje rutiere.

Din păcate, pentru victime nu s-a putut face nimic. Au murit pe loc în momentul impactului.

Tragedia s-a întâmplat în jurul orei 16, cu câteva zeci de minute înainte ca oamenii să-și încheie programul.

Cei trei muncitori și șeful echipei erau la câțiva metri în fața unei autoutilitare aflate pe banda de urgență, în care țineau diverse echipamente și balize. Se pregăteau să facă ultimele lucrări din ziua respectivă, când au fost loviți în plin de o autocisterna cu număr de Serbia. Colegul celor trei victime - aflat la nici 20 de metri - a scăpat la limită.

Citește și
elicopter smurd
Doi minori sunt grav răniți după un accident rutier produs în Prahova. O fetiță de șase ani, dusă cu elicopterul în București

Șofer martor: ”Direct din prima i-a luat. Nu știu, i-a văzut târziu, nu a fost atent, nu știu, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Prima dată (cisterna) a dat în balize, în mașini și după aia cred că i-a prins pe oameni, cred că au fost oamenii pe aici prin fața mașinii. A fost înaintea mea (cisterna), eu am făcut stânga, semnalizat stânga, m-am tras pe banda doi, el nu s-a mai tras pe banda doi".

Șofer bulgar: ”Eram pe banda din stânga, camionul albastru a oprit în fața mea. Cisterna era mai departe. Iar apoi pe partea dreaptă am văzut izbitura, mult praf”.

Echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru salvarea celor trei muncitori.

Șoferul sârb nu ar fi realizat că trebuie să treacă pe banda a doua

Andreea Ștefan, ISU Sibiu: ”La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, mașina medicului de urgență, o autospecială de descarcerare, una de transport victime multiple, una de stingere și o ambulanță SAJ. În accident au fost implicate o autocisternă fără încărcătură și o autoutilitară. din nefericire trei persoane de sex masculin prezentau leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora".

Etilotestul a arătat că șoferul autocisternei nu consumase alcool. Din primele cercetări, se pare că nu a realizat la timp că trebuie să treacă pe banda a doua. Asta deși lucrările erau semnalizate cu balize care indicau restrângerea traficului pe o singura bandă, cu săgeți luminoase, dar și cu indicatoare.

Isabela Brad, IPJ Sibiu: ”Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, șoferul unui ansamblu tir a lovit 3 bărbați, unul de 19 ani din județul Teleorman și doi de 20 și 37 de ani, din județul Dâmbovița, care efectuau marcaje rutiere, angajați ai unei societăți comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane".

Traficul pe A1, pe sensul de mers Boița-Sibiu, a fost blocat total timp de aproximativ două ore și 30 de minute. 

Trei bărbaţi care făceau marcaje rutiere pe A1 au murit după ce au fost loviţi de o cisternă. Traficul este blocat

Sursa: Pro TV

Etichete: accident mortal, muncitori, autostrada a1, barbati morti, sarb, sofer,

Dată publicare: 03-09-2025 07:55

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă
Stiri actuale
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă

Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani. 

Doi minori sunt grav răniți după un accident rutier produs în Prahova. O fetiță de șase ani, dusă cu elicopterul în București
Stiri actuale
Doi minori sunt grav răniți după un accident rutier produs în Prahova. O fetiță de șase ani, dusă cu elicopterul în București

O fetiță de șase ani și un băiat de 13 ani au fost răniți grav într-un accident pe Drumul Naţional 1 D Ploieşti- Albeşti- Slobozia, în judeţul Prahova, produs luni după-amiază.

Plan Roşu de Intervenţie. Accident grav în județul Cluj cu un autocar. Au fost implicate 21 de persoane
Stiri actuale
Plan Roşu de Intervenţie. Accident grav în județul Cluj cu un autocar. Au fost implicate 21 de persoane

Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, din cauza unui accident rutier, în care a fost implicat un autocar cu zeci de persoane.

Doi soți din București au murit după ce s-au prăbușit cu mașina într-o râpă din Iași. Vizita la rude a devenit înmormântare
Stiri Diverse
Doi soți din București au murit după ce s-au prăbușit cu mașina într-o râpă din Iași. Vizita la rude a devenit înmormântare

Doi soți - de 67 și 69 de ani - au pierit vineri într-un grav accident, în județul Iași. Scăpată de sub control, mașina condusă de bărbat a căzut în vadul unui râu din comuna Deleni.  

Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a făcut accident cu mașina, fără să aibă permis de conducere. O tânără a fost rănită
Stiri actuale
Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a făcut accident cu mașina, fără să aibă permis de conducere. O tânără a fost rănită

Un tânăr de 22 de ani a murit, vineri seara, după ce a făcut accident cu mașina pe care o conducea, în județul Arad, deși nu avea permis de conducere.

Recomandări
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | VIDEO
Stiri externe
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | VIDEO

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

Eurobarometru: Majoritatea europenilor cer o Uniune mai puternică și unită; românii, tot mai sceptici
Stiri actuale
Eurobarometru: Majoritatea europenilor cer o Uniune mai puternică și unită; românii, tot mai sceptici

Majoritatea cetăţenilor europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale, însă procentul românilor care îşi doresc acest lucru este semnificativ mai mic decât media europeană, se arată într-un sondaj Eurobarometru. 

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28