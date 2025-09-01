Doi minori sunt grav răniți după un accident rutier produs în Prahova. O fetiță de șase ani, dusă cu elicopterul în București

O fetiță de șase ani și un băiat de 13 ani au fost răniți grav într-un accident pe Drumul Naţional 1 D Ploieşti- Albeşti- Slobozia, în judeţul Prahova, produs luni după-amiază.

ISU Prahova a transmis că un băiat în vârstă de 13 ani a fost preluat de către echipajul de terapie intensivă mobilă şi se deplasează către spital în Ploieşti.

„O fetiţă în vârstă de 6 ani a fost preluată de către elicopterul SMURD şi va fi transportată la un spital din Bucureşti. Ambele victime au suferit multiple traumatisme”, a transmis ISU Prahova.

Evenimentul rutier s-a produs în localitatea Albeşti Paleologu, unde două autoturisme în care se aflau cinci persoane s-au ciocnit, potrivit oficialilor ISU Prahova.

La locul evenimentului au intervenit două ambulanţe SMURD şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă - cu medic, precum şi o autospecială de stingere din cadrul ISU Prahova.

