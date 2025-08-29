Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a făcut accident cu mașina, fără să aibă permis de conducere. O tânără a fost rănită
Un tânăr de 22 de ani a murit, vineri seara, după ce a făcut accident cu mașina pe care o conducea, în județul Arad, deși nu avea permis de conducere.
Din primele cercetări a reieșit că șoferul a pierdut direcția de deplasare, într-o curbă în afara localității Neudorf, și s-a răsturnat într-un șanț cu mașina.
Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, a fost proiectat în afara autovehiculului, fiind rănit grav. Din nefericire, în ciuda eforturilor echipei medicale, tânărul a decedat.
Pasagerul, o tânără de 19 ani, a fost transportată la spital, pentru evaluarea stării sale și acordarea de îngrijiri medicale.
Verificările polițiștilor au relevat faptul că șoferul nu deținea permis de conducere.
Viceprimarul din localitatea învecinată Lipova a publicat un mesaj de condoleanțe pe contul de Facebook pentru tânărul decedat, care era unul dintre cei mai activi pompieri voluntari din cadrul SVSU Lipova.
Sursa: StirilePROTV
Etichete:
Dată publicare:
29-08-2025 23:25