Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a făcut accident cu mașina, fără să aibă permis de conducere. O tânără a fost rănită

29-08-2025 | 23:25
acc arad

Un tânăr de 22 de ani a murit, vineri seara, după ce a făcut accident cu mașina pe care o conducea, în județul Arad, deși nu avea permis de conducere.

Din primele cercetări a reieșit că șoferul a pierdut direcția de deplasare, într-o curbă în afara localității Neudorf, și s-a răsturnat într-un șanț cu mașina.

Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, a fost proiectat în afara autovehiculului, fiind rănit grav. Din nefericire, în ciuda eforturilor echipei medicale, tânărul a decedat.

Pasagerul, o tânără de 19 ani, a fost transportată la spital, pentru evaluarea stării sale și acordarea de îngrijiri medicale.

Verificările polițiștilor au relevat faptul că șoferul nu deținea permis de conducere.

Viceprimarul din localitatea învecinată Lipova a publicat un mesaj de condoleanțe pe contul de Facebook pentru tânărul decedat, care era unul dintre cei mai activi pompieri voluntari din cadrul SVSU Lipova.

Un copil în vârstă de 8 ani a fost grav rănit, vineri, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, în localitatea Broscoşeşti, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui.

