Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă

Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani.

A fost izbită de un tânăr aflat pe trotinetă, pe trecerea de pietoni. Individul circula cu viteză și a trecut pe culoarea roșie a semaforului, spun polițiștii.

El a fost acuzat de ucidere din culpă.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

În imagini se vede cum un tânăr de 22 de ani, care conducea o trotinetă electrică, intră cu viteză într-o intersecție din Sectorul 2.

Procurorii spun că a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a izbit puternic o femeie.

Victima traversa pe trecerea de pietoni alături de două persoane, iar impactul a fost atât de puternic încât a suferit un traumatism grav la nivelul capului.

Femeia a fost transportată de urgență la Spitalul Sf. Pantelimon, iar medicii s-au luptat din răsputeri să-i salveze viața. După patru zile însă, starea ei de sănătate s-a înrăutățit și a murit.

Tânărul a fost testat atât pentru alcool, cât și pentru droguri, iar rezultatele au fost negative. A fost reținut 24 de ore pentru ucidere din culpă, apoi procurorii au decis să fie cercetat sub control judiciar timp de 60 de zile.

Eduard Ionilă, procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2: „A justificat că a trecut pe roșu pentru că se grăbea la locul de muncă. A încercat să forțeze semaforul. Ne-a explicat că trotineta nu poate opri în condiții de siguranță. Un alt aspect pentru care ar trebui acordată o atenție maximă: trotinetele nu pot fi oprite așa cum oprește o mașină când acționezi frâna. A zis că, din cauza soarelui, a observat târziu victima — cu doar 3 metri înainte — mult prea târziu pentru a o evita. A oprit, a sunat la 112, i-a acordat primul ajutor, a regretat din prima clipă. Toate aceste aspecte au fost avute în vedere.”

Potrivit datelor Brigăzii Rutiere București, în primele opt luni ale anului, conducătorii de trotinete electrice au fost implicați în 32 de accidente, în care 31 de persoane au fost rănite grav și două și-au pierdut viața.

Reporter: „Ce ne puteți spune despre viteza cu care circulă trotinetele electrice?”

Andra Arsintescu, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere București: „Prin construcție, nu ar trebui să depășească 25 de km la oră. De asemenea, sunt mulți care circulă pe trotuare, deși e interzis, sau circulă mai mulți pe o trotinetă.”

Amenzile pentru aceste abateri sunt cuprinse între 810 și 1.620 de lei.

În alte orașe europene, legislația privind trotinetele electrice a fost înăsprită.

În Barcelona, cei care circulă cu ele pe trotuar riscă o amendă de 500 de euro.

Totodată, utilizatorilor le este interzis să urce cu ele în mijloacele de transport în comun, din cauza incendiilor provocate de baterii defecte.

În Italia, utilizatorii sunt obligați să le conducă doar pe drumurile publice, după ce le înmatriculează și dețin o asigurare. Iar parizienii le-au interzis pe cele care se puteau închiria în oraș, model preluat și de unele primării de la noi, cum ar fi Constanța și Brașov.

În urmă cu doi ani, Guvernul României a propus o lege prin care toți utilizatorii de trotinete și biciclete electrice să fie obligați să încheie asigurări de tip RCA. Inițiativa nu a fost nici azi adoptată.

