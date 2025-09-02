Trei bărbaţi care făceau marcaje rutiere pe A1 au murit după ce au fost loviţi de o cisternă. Traficul este blocat

02-09-2025 | 18:25
accident autostrada
ISU Sibiu

Trei bărbați care făceau marcaje rutiere pe autostrada A1 Sibiu-Deva au murit după ce au fost loviți de o cisternă. 

Lorena Mihăilă

 Traficul rutier este blocat pe sensul Deva-Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.

În accident au fost implicate o autocisternă (fără încărcătură) şi o autoutilitară. Accidentul a avut loc pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu, în zona localităţii Boiţa, judeţul Sibiu, unde trei persoane care făceau lucrări la partea carosabilă, pe banda nr.1, au fost acroşate de un autotren și au murit. 

Alte două persoane au fost evaluate medical, dar au refuzat transportul la spital.

„Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, şoferul unui ansamblu TIR a lovit 3 bărbaţi (unul de 19 ani, din judeţul Teleorman, şi doi de 20 şi 37 de ani, din judeţul Dâmboviţa) care efectuau marcaje rutiere, angajaţi ai unei societăţi comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

Traficul pe sensul Vâlcea - Sibiu este deviat la km. 225 al A1, zona Boiţa, spre DN 7.

