Doi soți din București au murit după ce s-au prăbușit cu mașina într-o râpă din Iași. Vizita la rude a devenit înmormântare

Doi soți - de 67 și 69 de ani - au pierit vineri într-un grav accident, în județul Iași. Scăpată de sub control, mașina condusă de bărbat a căzut în vadul unui râu din comuna Deleni.

Oamenii se duceau la rude, iar cu puțin timp înainte opriseră la cimitir, să aprindă lumânări la mormintele părinților. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Momentul în care autoturismul scăpat de sub control iese de pe carosabil, într-o curbă, a fost surprins de o cameră de supraveghere. Spulberă un panou metalic și se răstoarnă într-o râpă, la peste 15 metri adâncime.

Prof. dr. Diana Cimpoesu, medic șef UPU-SMURD Iași: ”În dispeceratul 112 s-a primit un apel pentru un accident rutier, o mașină căzută într-o râpă în zona Deleni, Hârlău. A fost nevoie de intervenția ISU pentru descărcare, dar cele două persoane, soț și soție, din informațiile noastre, erau în stop cardiorespirator din traumă”.

Dr. Lăcrămioara Anechiței, SAJ Tg Frumos: ”Șoferul scos de colegii de la Descarcerare în stop cardiorespirator, s-au făcut manevre de resuscitare fără succes, iar pasagerul dreapta față – soția, este descarcerat, cu leziuni incompatibile cu viața, se declară decesul”.

Mai aveau câteva sute de metri până la destinație

Cei doi veneau de la București, în vizită la rude, spune unul dintre localnici. Înainte de tragedie, au oprit la cimitir, să aprindă lumânări la mormintele părinților.

Bărbat: ”Ei veneau dinspre București, ajungând în satul Delenei au luat-o pe un drum, au ajuns la cimitir să aprindă câte o lumânare, după care au coborât la vale, cred că a adormit la volan, au avut viteză foarte mare, mult, mult peste 100. Ori rămas fără frane, ori dormit la volan”.

Polițiștii încearcă să afle cum s-a produs tragedia.

Elena Mormeci, purtător de cuvânt IPJ Iași: ”Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat de 67 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism în comuna Deleni, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi ieșit de pe partea carosabilă. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”.

Sătenii spun că cei doi soți mai aveau doar câteva sute de metri până la casa rudelor, care se pregătesc acum de înmormântare.

