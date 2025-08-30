Doi soți din București au murit după ce s-au prăbușit cu mașina într-o râpă din Iași. Vizita la rude a devenit înmormântare

Stiri Diverse
30-08-2025 | 08:43
×
Codul embed a fost copiat

Doi soți - de 67 și 69 de ani - au pierit vineri într-un grav accident, în județul Iași. Scăpată de sub control, mașina condusă de bărbat a căzut în vadul unui râu din comuna Deleni.  

autor
Mariana Apostoaie

Oamenii se duceau la rude, iar cu puțin timp înainte opriseră la cimitir, să aprindă lumânări la mormintele părinților. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Momentul în care autoturismul scăpat de sub control iese de pe carosabil, într-o curbă, a fost surprins de o cameră de supraveghere. Spulberă un panou metalic și se răstoarnă într-o râpă, la peste 15 metri adâncime.

Prof. dr. Diana Cimpoesu, medic șef UPU-SMURD Iași: ”În dispeceratul 112 s-a primit un apel pentru un accident rutier, o mașină căzută într-o râpă în zona Deleni, Hârlău. A fost nevoie de intervenția ISU pentru descărcare, dar cele două persoane, soț și soție, din informațiile noastre, erau în stop cardiorespirator din traumă”.

Dr. Lăcrămioara Anechiței, SAJ Tg Frumos: ”Șoferul scos de colegii de la Descarcerare în stop cardiorespirator, s-au făcut manevre de resuscitare fără succes, iar pasagerul dreapta față – soția, este descarcerat, cu leziuni incompatibile cu viața, se declară decesul”.

Citește și
accident, germania
Telefonul unuia dintre românii morți în Germania a sunat singur la 112. Scena tragediei a fost traumatizantă pentru pompieri

Mai aveau câteva sute de metri până la destinație

Cei doi veneau de la București, în vizită la rude, spune unul dintre localnici. Înainte de tragedie, au oprit la cimitir, să aprindă lumânări la mormintele părinților.

Bărbat: ”Ei veneau dinspre București, ajungând în satul Delenei au luat-o pe un drum, au ajuns la cimitir să aprindă câte o lumânare, după care au coborât la vale, cred că a adormit la volan, au avut viteză foarte mare, mult, mult peste 100. Ori rămas fără frane, ori dormit la volan”.

Polițiștii încearcă să afle cum s-a produs tragedia.

Elena Mormeci, purtător de cuvânt IPJ Iași: ”Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat de 67 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism în comuna Deleni, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi ieșit de pe partea carosabilă. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”.

Sătenii spun că cei doi soți mai aveau doar câteva sute de metri până la casa rudelor, care se pregătesc acum de înmormântare.

Doi morți și doi răniți pe o șosea din Mureș, după ce o autoutilitară a izbit două căruțe. Atelajele nu erau semnalizate

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, accident, soti, morti,

Dată publicare: 30-08-2025 08:11

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a făcut accident cu mașina, fără să aibă permis de conducere. O tânără a fost rănită
Stiri actuale
Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a făcut accident cu mașina, fără să aibă permis de conducere. O tânără a fost rănită

Un tânăr de 22 de ani a murit, vineri seara, după ce a făcut accident cu mașina pe care o conducea, în județul Arad, deși nu avea permis de conducere.

Telefonul unuia dintre românii morți în Germania a sunat singur la 112. Scena tragediei a fost traumatizantă pentru pompieri
Stiri externe
Telefonul unuia dintre românii morți în Germania a sunat singur la 112. Scena tragediei a fost traumatizantă pentru pompieri

Patru români au murit într-un accident înfiorător, petrecut noaptea pe o șosea din Germania. Mașina lor a derapat într-o curbă și s-a izbit de mai mulți copaci.

Patru români au murit într-un accident în Germania, care i-a traumatizat și pe polițiști. Au avut nevoie de consiliere
Stiri externe
Patru români au murit într-un accident în Germania, care i-a traumatizat și pe polițiști. Au avut nevoie de consiliere

Tragedie în Germania. Două cupluri de români au murit într-un cumplit accident de circulație. Mergeau, după miezul nopții, pe un drum plin de curbe, dintr-o zonă de pădure, iar șoferul conducea o mașină cu volanul pe dreapta.

Accident grav pe DN7, soldat cu opt victime. Un copil de trei ani și-a pierdut viața
Stiri actuale
Accident grav pe DN7, soldat cu opt victime. Un copil de trei ani și-a pierdut viața

Un grav accident rutier a avut loc în localitatea Bujoreni din județul Vâlcea, soldat cu șapte victime, printre care și un copil de trei ani.

„A sărit în aer vreo cinci metri”. Un șofer care circula cu viteză în București a acroșat un refugiu de tramvai
Stiri actuale
„A sărit în aer vreo cinci metri”. Un șofer care circula cu viteză în București a acroșat un refugiu de tramvai

Un accident spectaculos a avut loc în noaptea de luni spre marți pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei. Un șofer de 20 de ani, care circula cu viteză, s-a izbit cu mașina de bordura unui refugiu de tramvai.

Recomandări
Prevederile din Pachetul 2 de măsuri care afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină
Stiri Sociale
Prevederile din Pachetul 2 de măsuri care afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină

Guvernul a adoptat vineri mai multe prevederi din al doilea pachet de măsuri. Sunt decizii anunțate în urmă cu o lună, de la schimbări privind pensiile magistraților, până la majorări de taxe anul viitor.

 

Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”
Stiri actuale
Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc.  

Taxele vamale impuse de Trump, declarate ilegale de o curte de apel federală din SUA. Reacția președintelui american
Stiri externe
Taxele vamale impuse de Trump, declarate ilegale de o curte de apel federală din SUA. Reacția președintelui american

O curte federală de apel din SUA a decis vineri că majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, o lovitură dură pentru politica sa comercială, înainte ca dosarul să ajungă la Curtea Supremă, notează AFP.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 August 2025

52:41

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28