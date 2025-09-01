Un om a murit și 9 au fost răniți în accidentul de autocar din Cluj. Cauza ar fi neadaptarea vitezei la condițiile de drum

Un bărbat de 72 de ani a murit, iar alte 9 persoane au ajuns la spital, după ce un autocar cu 21 de pasageri s-a răsturnat, în județul Cluj.

Din cauza numărului mare de victime, a fost activat planul roșu de intervenție. Doi dintre răniți au fost preluați în stare gravă de elicoptere SMURD.

Totul s-a petrecut după ce șoferul autocarului, în vârstă de 44 de ani, a pierdut controlul volanului într-o curbă. În zonă plouase, iar polițiștii spun că bărbatul nu adaptase viteza la condițiile de drum. Într-o fracțiune de secundă, mijlocul de transport a ajuns în șanț.

Două victime, în stare gravă

Pasager: Am ieșit din autocar așa că am spart geamul din spate am dat-o afară și am început să luăm afară oamenii, am început să facem bandaje pentru oameni răniți după aia am încercat să ajutăm pentru ceilalți care aveau stare mai rea. Mă uitam la telefon odată am simțit că nu avem tracțiune și am dat telefonul la o parte și doar mă uitam de unde să mă țin.

15 echipaje de salvatori au intervenit în scurt timp. Pompierii au avut misiunea să scoată din autocar un bărbat de 72 de ani, rămas încarcerat.

Două elicoptere au preluat alte două victime, aflate în stare gravă. Polițiștii au deschis un dosar penal. Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

Traficul în zonă a fost blocat patru ore.

