Arbori și plante mediteraneene. Cum să creezi o grădină de vis în stil sudic

Arborii și plantele mediteraneene aduc în grădina ta atmosfera caldă și relaxantă a țărilor sudice. Cu nuanțe vibrante, texturi variate și parfumuri delicate, aceste plante transformă orice spațiu verde într-o oază de liniște.

Grădinile mediteraneene sunt apreciate pentru frumusețea lor simplă, care oferă relaxarea de care ai nevoie după o zi stresantă.

Arborii verzi tot anul, plantele aromatice și florile colorate creează o atmosferă caldă și plină de viață. Arborii și plantele mediteraneene pot transforma orice curte într-un colț de vacanță. Descoperă ce specii se potrivesc în grădina ta, cum se plantează și cum se îngrijesc, dar și ce soluții există pentru a le proteja iarna.

Climatul mediteranean și caracteristicile vegetației

Climatul mediteranean are veri calde și uscate și ierni blânde, cu ploi scurte. Plantele adaptate acestor condiții au dezvoltat frunze mici sau acoperite cu un strat ceros, care limitează evaporarea apei. Rădăcinile adânci le permit să reziste în perioadele lungi de secetă.

În general, vegetația sudică combină arbori fructiferi cu valoare practică, cum sunt măslinii și smochinii, cu plante decorative precum bougainvillea sau iasomia. Aceste caracteristici pot fi adaptate și în grădinile din zone mai reci, dacă se iau măsuri suplimentare de protecție.

Specii populare de arbori mediteraneeni – cele mai frumoase specii pentru grădina ta

Elementul cel mai important într-o grădină mediteraneană sunt arborii. Ei dau umbră, formă și personalitate întregului spațiu. Fie că alegi un măslin bătrân, un chiparos elegant sau un rodier încărcat de fructe, fiecare specie are propriile avantaje, după cum scrie Mediteraneangardensociety.com.

Arbori mediteraneeni clasici

Măslin (Olea europaea)

Măslinul este simbolul păcii și al abundenței. Frunzele sale argintii reflectă lumina soarelui și dau un aspect distinct grădinii. Măslinul are nevoie de sol bine drenat și expunere la soare pe tot parcursul zilei. În regiunile mai reci, se recomandă plantarea în ghivece mari pentru a putea fi mutat la adăpost iarna.

Nu este greu să îl îngrijești: se udă moderat și se fertilizează primăvara. Măslinii încep să producă fructe după câțiva ani, iar uleiul de măsline obținut din fructele lor este apreciat în întreaga lume.

Shutterstock

Pin umbrelă (Pinus pinea)

Pinul umbrelă are un aspect unic prin coroana sa lată, care seamănă cu o umbrelă. Este des întâlnit pe litoralul italian și spaniol, dar poate fi cultivat și în alte zone, dacă solul este bine drenat.

Este un arbore de mari dimensiuni, potrivit pentru grădini spațioase. Semințele sale, numite muguri de pin, sunt folosite în bucătărie, mai ales în preparatele italienești. Pinul umbrelă oferă umbră plăcută și un aer autentic sudic.

Shutterstock

Portocal (Citrus sinensis)

Portocalul este ideal pentru grădini pline de viață. Frunzele verzi și florile albe parfumate dau un aspect elegant, iar fructele adaugă culoare și utilitate. Este sensibil la frig, de aceea iarna trebuie adăpostit sau cultivat în seră/ghiveci. Pentru a avea fructe de calitate, portocalul are nevoie de soare și udări regulate. Se recomandă fertilizarea cu produse speciale pentru citrice.

Lămâi (Citrus limon)

Lămâiul este foarte apreciat pentru fructele sale bogate în vitamina C. Are nevoie de condiții similare cu portocalul: mult soare, sol bine drenat și protecție iarna. Poate fi cultivat și în ghivece mari, fiind mai ușor de mutat în interior.

Rodier (Punica granatum)

Rodierul produce rodii, fructe cu semințe dulci-acrișoare, pline de antioxidanți. Este un arbore rezistent la secetă și se dezvoltă bine pe soluri sărace. În grădină, rodierul adaugă un aspect exotic și este apreciat atât pentru fructe, cât și pentru florile roșii-portocalii. Se plantează în zone însorite și are nevoie de puțină întreținere.

Shutterstock

Smochin (Ficus carica)

Smochinul este foarte popular în grădinile sudice. Are frunze mari și fructe dulci, consumate proaspete sau uscate. Este rezistent la secetă, dar sensibil la înghețuri puternice. Se recomandă plantarea într-un loc adăpostit, ferit de vânt. Dacă iernile sunt aspre, ramurile pot fi protejate cu materiale speciale.

Shutterstock

Arbori ornamentali și decorativi

Ginkgo biloba

Ginkgo este un arbore antic, rezistent la poluare și boli. Deși nu este tipic mediteranean, se integrează ușor în grădini datorită frunzelor sale în formă de evantai. Toamna, frunzele devin galben-aurii și creează un spectacol vizual.

Shutterstock

Tuia (Thuja occidentalis)

Tuia este folosită adesea pentru garduri vii. Este rezistentă, se adaptează ușor și oferă verdeață permanentă. Se plantează la distanțe regulate și are nevoie de tăieri periodice pentru a-și menține forma.

Shutterstock

Cedru (Cedrus atlantica / Cedrus libani)

Cedrul este un arbore impunător, care poate deveni punctul central al grădinii. Are frunze sub formă de ace și o coroană bogată. Lemnul său este foarte rezistent și parfumat. În grădini se plantează ca arbore solitar, având nevoie de spațiu pentru a se dezvolta.

Shutterstock

Chiparos (Cupressus sempervirens)

Chiparosul este arborele vertical clasic al Italiei și Greciei. Are trunchi subțire și creștere rapidă, fiind ideal pentru alei sau ca plantă de aliniament. Este rezistent la secetă și conferă grădinii un aspect sobru și elegant.

Shutterstock

Arbuști și plante ornamentale complementare

Leandru (Nerium oleander)

Leandrul are flori mari și colorate, roz, roșii sau albe. Este foarte rezistent la căldură, dar trebuie protejat iarna. Se plantează lângă ziduri, pergole sau în ghivece mari.

Shutterstock

Rozmarin (Rosmarinus officinalis)

Rozmarinul are frunze înguste, verzi, cu parfum intens. Este folosit în bucătărie, dar și ca plantă decorativă. Poate fi plantat ca gard viu scund sau pe marginea aleilor.

Shutterstock

Lavandă (Lavandula spp.)

Lavanda adaugă culoare și parfum. Este rezistentă la secetă și preferă solurile nisipoase, bine drenate. Florile sale sunt folosite la parfumuri, săculeți sau ceaiuri.

Shutterstock

Mirt (Myrtus communis)

Mirtul are frunze lucioase și flori albe delicate. În multe culturi simbolizează puritatea și iubirea. Este potrivit pentru ghivece mari și locuri însorite.

Shutterstock

Plante cățărătoare și perene

Bougainvillea

Bougainvillea impresionează prin florile colorate care acoperă garduri sau pergole. Este ideală pentru a da culoare intensă unei grădini. Are nevoie de mult soare și udări regulate.

Shutterstock

Iasomie (Jasminum officinale)

Iasomia este cunoscută pentru parfumul puternic al florilor albe. Crește bine pe spalieri și pergole, fiind perfectă pentru locurile de relaxare din grădină.

Shutterstock

Cum să-ți amenajezi grădina în stil mediteranean

O grădină mediteraneană pune accent pe simplitate. Aleile pavate cu piatră naturală, ghivecele mari din teracotă și zonele de odihnă la umbră creează atmosfera autentică. Plantele se aleg în funcție de rezistența la soare și secetă. Este recomandat să combini arbori mari (măslini, pini) cu plante aromatice (rozmarin, lavandă) și cu flori colorate (leandru, bougainvillea).

Îngrijirea arborilor mediteraneeni

Îngrijirea nu este complicată, dar există câteva reguli:

· Udare: în primele luni după plantare, arborii trebuie udați regulat; ulterior, se adaptează la secetă.

· Sol: preferă soluri nisipoase, bine drenate. Evită stagnarea apei la rădăcini.

· Fertilizare: primăvara se aplică îngrășăminte pentru a stimula creșterea și fructificarea.

· Tăieri: se fac pentru a da formă și a elimina ramurile uscate.

Cum ne protejăm grădina iarna

Speciile sensibile, precum citricele sau bougainvillea, trebuie protejate de frig. Permacultureplants.com recomandă:

· Mutarea ghivecelor în interior sau în sere neîncălzite.

· Învelirea trunchiurilor și coroanelor cu materiale speciale.

· Mulcirea solului cu frunze uscate sau paie pentru a proteja rădăcinile.

· Astfel, plantele trec peste iarnă și revin puternice primăvara.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













