Grădina Botanică din Cluj găzduiește o expoziție inedită de plante carnivore. „Au și capacitatea de a prinde mamifere mici”

Stiri Diverse
23-08-2025 | 07:46
planta carnivora
protv.ro

Cei care ajung în aceste zile la Grădina Botanică din Cluj-Napoca au parte de surprize. O expoziție cu peste 100 de specii de plante carnivore poate fi vizitată timp de aproape o lună de cei curioși.

autor
Alexia Enescu

Expoziția dedicată plantelor carnivore a fost amenajată într-o săptămână și cuprinde specii care mai de care. Vedetă este celebra „Capcană a lui Venus”.

Liliana Jarda, dr. biolog:Frunzulițele acestei plante prezintă pe margini niște dințișori, iar în interior prezintă perișori care, în momentul în care insecta atinge acei perișori, frunza se închide. Efortul depus de plantă ca să-și închidă capcana este enorm și atunci se epuizează dacă nu prinde și insecta.”

Femeie:E superbă, foarte frumos. Am vrut să vedem, dacă tot am sosit în Cluj, măcar Grădina Botanică să o vedem din plin.”

Prezente sunt și specii autohtone, cum ar fi roua cerului sau ostroțelul de baltă.

Citește și
floare cadavru australia
O „floare-cadavru” a înflorit după 15 ani, în Australia. Miroase a carne putrezită și poate ajunge la 2,5 metri înălțime

Fată:Speciile din genul Nepenthes zice că sunt mai plăcute vizual. Sunt mai interesante pentru că au și capacitatea de a prinde mamifere mici.”

Expoziția de la Grădina Botanică din Cluj-Napoca poate fi vizitată până pe 14 septembrie.

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, plante, gradina botanica,

Dată publicare: 23-08-2025 07:46

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Gradina Botanică din Iași „fură” privirile românilor. Peste 800 de soiuri de trandafiri atrag mii de vizitatori
Stiri Diverse
Gradina Botanică din Iași „fură” privirile românilor. Peste 800 de soiuri de trandafiri atrag mii de vizitatori

La Grădina Botanică din Iași, mii de oameni vin să admire și să fotografieze trandafirii. Arcadele şi întinderile de flori parfumate îi fac pe trecători să petreacă ore bune prin natură.

O „floare-cadavru” a înflorit după 15 ani, în Australia. Miroase a carne putrezită și poate ajunge la 2,5 metri înălțime
Stiri Diverse
O „floare-cadavru” a înflorit după 15 ani, în Australia. Miroase a carne putrezită și poate ajunge la 2,5 metri înălțime

O „floare-cadavru" de dimensiuni impresionante, care şi-a deschis petalele pentru prima dată în ultimii 15 ani, a fost expusă duminică la Grădina Botanică Naţională Australiană din Canberra, unde sute de persoane s-au adunat pentru a asista la eveniment.

Floarea din Sydney care miroase ca un cadavru în putrefacție a înflorit după 15 ani
Stiri externe
Floarea din Sydney care miroase ca un cadavru în putrefacție a înflorit după 15 ani

La grădina botanică din Sydney, 10.000 de oameni au stat la cozi interminabile pentru a asista la un eveniment pe cât de rar, pe atât de ciudat.

Recomandări
Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”
Stiri externe
Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”

Donald Trump avertizează Rusia cu sancțiuni dacă nu apar progrese în direcția unei soluții pașnice în Ucraina, în timp ce Kremlinul anunță că nu există planuri pentru o întâlnire Putin–Zelenski.

Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc
Stiri actuale
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc

Un ciclon mediteranean traversează România și aproape, întreaga țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii.

Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu
Stiri Politice
Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Agenda oficială include întâlniri cu omologii moldoveni și participarea la evenimente culturale locale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 August 2025

44:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12