Grădina Botanică din Cluj găzduiește o expoziție inedită de plante carnivore. „Au și capacitatea de a prinde mamifere mici”

Cei care ajung în aceste zile la Grădina Botanică din Cluj-Napoca au parte de surprize. O expoziție cu peste 100 de specii de plante carnivore poate fi vizitată timp de aproape o lună de cei curioși.

Expoziția dedicată plantelor carnivore a fost amenajată într-o săptămână și cuprinde specii care mai de care. Vedetă este celebra „Capcană a lui Venus”.

Liliana Jarda, dr. biolog: „Frunzulițele acestei plante prezintă pe margini niște dințișori, iar în interior prezintă perișori care, în momentul în care insecta atinge acei perișori, frunza se închide. Efortul depus de plantă ca să-și închidă capcana este enorm și atunci se epuizează dacă nu prinde și insecta.”

Femeie: „E superbă, foarte frumos. Am vrut să vedem, dacă tot am sosit în Cluj, măcar Grădina Botanică să o vedem din plin.”

Prezente sunt și specii autohtone, cum ar fi roua cerului sau ostroțelul de baltă.

Fată: „Speciile din genul Nepenthes zice că sunt mai plăcute vizual. Sunt mai interesante pentru că au și capacitatea de a prinde mamifere mici.”

Expoziția de la Grădina Botanică din Cluj-Napoca poate fi vizitată până pe 14 septembrie.

